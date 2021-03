Ole Birk Olesen og stilladsformand indgår forlig i injuriesag

Mandag morgen var retten sat i Københavns Byrets retssal 9, hvor formanden for Stilladsarbejdernes Landsklub, Thomas Strømsholt, havde sagsøgt Liberal Alliances gruppeformand, Ole Birk Olesen, for injurier.

Men der falder ikke dom i sagen. Ved retsmødets slutning foreslog dommeren, at parterne indgik forlig i sagen, og det gjorde de så, oplyser Strømsholts advokat, Claus Ryberg Hoffmann.

Baggrunden for sagen var nogle udtalelser, som Ole Birk Olesen kom med på direkte tv i programmet 'Debatten' på DR2 i december 2019.

Her blev optøjerne ved en byggeplads på Nørrebro i København debatteret.

En gruppe stilladsarbejdere protesterede blandt andet over, at et stillads ifølge dem var ulovligt opsat. Både et stillads og flere biler blev væltet.

I programmet sendte folketingspolitikeren, der er tidligere transportminister, flere beskyldninger mod Thomas Strømsholt.

- Han er leder af en gruppe, som går rundt og udøver hærværk og skræmmer konkurrenter væk fra at yde et arbejde for folk, der gerne vil bestille dem. Selvfølgelig burde han være i fængsel. Han er jo sådan en mafialeder, sagde Ole Birk Olesen blandt andet.

I programmet afviste Thomas Strømsholt denne og flere andre beskyldninger, og efterfølgende trak Ole Birk Olesen i land på Facebook.

- Det var over stregen, for jeg kan ikke dokumentere, at han er involveret i de ulovligheder, som hans medlemmer begår, skrev han blandt andet.

For Thomas Strømsholt sluttede sagen dog ikke her. Han sagsøgte Ole Birk Olesen for injurier i forhold til fem udsagn, som han var kommet med under debatten.

Efter at have hørt parterne foreslog dommeren, at de indgik forlig.

De blev derefter enige om, at de fem udsagn blev kendt ubeføjede, og at Ole Birk Olesen betaler en godtgørelse til Thomas Strømsholt på 15.000 kroner.