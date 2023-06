Ole ramt af tabu-sygdom: - Skide skræmmende

- Det var som en krigstilstand, fordi man hele tiden var i alarmberedskab.

Sådan lyder det fra Ole Morten Rygård, der fik konstateret hiv som 28-årig.

Han valgte at være åben om sygdommen, men oplevede på egen krop, hvordan venner og bekendte tog afstand.

Venner trak sig

- Jeg oplevede jo, at folk opførte sig dumt. Jeg havde venner, der trak sig og sagde, at jeg var en idiot. Der var også nogle, som ikke ville være sammen med mig, siger han til Ekstra Bladet.

- Der var også folk, der ringede og sagde, jeg skulle dø. Det var skide skræmmende, men sådan er verden åbenbart, når man åbner op om sin sårbarhed.

- Man lærer jo af modgang, og jeg føler mig heldig, fordi jeg har kunnet klare det her.

Derfor følte Ole Morten sig forpligtet til at hjælpe andre smittede, og han blev senere aktiv i Hiv-Danmark, hvor han også var formand i årrække.

Annonce:

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ole Morten Nygård oplevede på egen krop, hvordan fordomme overfor hiv-smittede gjorde, at venner tog afstand fra ham. Foto: Henning Hjorth

Stort tabu

I en ny undersøgelse, som YouGov har udarbejdet for Hiv-Danmark, kan det ses, at sygdommen stadig er forbundet med stigmatisering og skam.

33 procent af de adspurgte personer føler skam eller mindreværd over at være smittede.

- Det gør jo noget ved folk mentalt. Det illustrerer med stor tydelighed, hvor svært det er at leve med hiv. Det gælder jo selvfølgelig ikke alle, men en stor del føler altså skam og mindreværd, siger antropolog ved Hiv-Danmark Anders Dahl.

- Selvmordsraten for folk, der lever med hiv, er ti gange højere end resten af befolkningen, og det siger mig, at vi er nødt til at lave et langt større sikkerhedsnet for at samle de her folk op, såsom psykologhjælp og lignende, tilføjer han.

Annonce:

Anders Dahl har arbejdet med personer, der lever med sygdommen, i 35 år, og han fortæller, at stigmatiseringen stadig sker i dag, på trods af at man kan leve et helt normalt liv uden symptomer, og at hiv ikke længere smitter, hvis personen, der lever med hiv, er velbehandlet.

Ifølge Ole Morten Nygård er den høje selvmordsrate en alvorlig alarmklokke.

- Man bliver jo skræmt og bange, når man får konstateret hiv. Man skammer sig jo over det, og det får folk ud i depressioner, siger han.

Han mener, at man bør gøre en større indsats for at give bedre rådgivning til personer, der bliver smittet med hiv.

Stigmatisering udgør problem

Da epidemien brød ud i 1980'erne, var det ofte sexarbejdere, homoseksuelle eller andre minoritetsgrupper, der blev smittet, og det betød, at sygdommen var utrolig tabuiseret.

Men på det tidspunkt var det også en dødsdom, fortæller antropologen.

- I dag kan man få medicin, der betyder, at man ikke kan smitte andre. Man kan få børn, og man kan leve, til man dør af alderdom, siger Anders Dahl.

Derfor er sygdommen ikke et sundhedsmæssigt problem i dag, men stigmatiseringen udgør et problem, understreger han.