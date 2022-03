Olgas vilde flugt gennem krigshærgede Ukraine med tre børn på bagsædet

Efter en uge med konstante luftalarmer og frygt for sine børns liv besluttede den 43-årige mor at køre godt 1000 kilometer mod vest for at nå ud af Ukraine, før det var for sent

Seks dage inde i den russiske invasion af Ukraine fik Olga Dekanenko nok.

Det var ingen anden udvej end at forsøge at flygte ud af landet med sine tre børn på otte, ti og 15 år. Hun pakkede derfor i al hast det mest nødvendige og fik børnene stuvet sammen i sin Hyundai.

2. marts klokken seks om morgenen satte de så kursen fra Dnipro i det østlige Ukraine mod den rumænske grænse. En tur på cirka 1000 kilometer gennem det krigshærgede land. Seks dage senere krydsede de grænsen til Danmark.

Op mod to millioner ukrainere er flygtet ud af landet. Her forsøger hundredvis af indbyggere i Dnipro at komme med et tog, der evakuerer folk til Ukraines nabolande mod vest. Foto: Emre Cayak/Ritzau Scanpix

Dramatisk flugt

Under krigens første dage havde den 43-årige mor ellers svoret ikke at forlade familiens lejlighed, fordi det var for farligt.

- Vi havde dagligt set, hvordan det hele udviklede sig i nyhederne. Mange havde allerede mistet deres hjem, og luftalarmen lød mindst fem gange om dagen. Vi måtte løbe ned i parkeringskælderen og overnatte i vores bil. Det blev for hårdt. Til sidst tænkte jeg bare, at det var for meget, fortæller hun til Ekstra Bladet.

De første 13 timer bag rattet nåede hun og børnene Yehven, Andriy og Peter kun 500 kilometer vestpå til byen Uman. Den følgende dag måtte de slange sig gennem landet for at undgå russiske bomber.

- Der var vejblokader på hele ruten, hvor der stod soldater med våben og kontrollerede vores pas. Vi skulle have været kørt til Vínnitsja (by i det centrale Ukraine, red.), men det var for tæt på lufthavnen, som russerne havde bombet. Det var ikke sikkert at køre den vej, siger Olga Dekanenko.

Derfor blev de sendt på en omvej mod Kiev.

- Det var allerede ved at være tidspunktet, hvor udgangsforbuddet trådte i kraft. Jeg var bange, men jeg fortalte det ikke til mine børn, fordi jeg vidste, at vi var nødt til at nå frem til vores overnatningssted hos nogle af mine venners familiemedlemmer. Så vi kørte i komplet mørke. Alt lys var slukket. Den tur fyldte mig med angst, lyder det fra den ukrainske mor.

Nelia Rode er flygtet fra Ukraine med danske mand og to børn - nu tegner børnene blod og russiske bomber.

Grave langs vejkanten

Først på tredjedagen nåede de frem til grænsen ved Siret i det nordlige Rumænien. Men familien kom kun helskindet gennem Ukraine takket være de mange mennesker, som hjalp dem på vejen, understreger Olga Dekanenko, når hun ser tilbage.

- Det er virkelig ufatteligt. De hjalp os med alt. De har handlet for os og givet os mad. Alle åbnede deres hjem og hjerter for os.

Specielt én oplevelse under flugten gennem Ukraine vækker både stor stolthed og sorg hos Olga Dekanenko.

- Vi så flere gange i de små byer, hvordan mændene gravede grave. De ville ikke forlade deres landsbyer. De ville blive og beskytte kvinderne og børnene i byen.

Familien Dekanenko er nu indkvarteret i en bolig, som Claus og Christina Hembo har stillet til rådighed. De to familier har et langt venskab bag sig. Foto: Ernst van Norde

Sikkert i Danmark

Efter en uvirkelig tur på seks dage og 3000 kilometer med efterfølgende overnatninger i blandt andet Budapest og Hannover nåede den udmattede familie 7. marts frem til Herning. Her ventede farmand Volodymyr og mor Maryna allerede på deres datter og børnebørn.

- Nu føler vi os trygge igen. Men vi er kede af det, fordi vores venner og min bror og hans familie stadig er i Ukraine, slutter Olga Dekanenko.

Familien er blevet indkvarteret hos den danske kendisdesigner Christina Hembo og hendes mand, Claus.

Christina og Claus Hembo har hjulpet en ukrainsk familie til Danmark.