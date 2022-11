Oliegigant køber dansk firma for milliardbeløb

Shell køber et dansk energiselskab for et tocifret milliardbeløb

To milliarder dollars - svarende til 14,3 milliarder danske kroner.

Det er, hvad oliegiganten Shell køber danske Nature Energy Biogas for, skriver Reuters, EnergiWatch og Nature Energy i en pressemeddelelse.

Købet kan dog først komme i hus, når myndighedernes godkendelse falder på plads. Derfor forventes transaktionen at afsluttes i starten af 2023.

Det danske firma ejer og driver 14 industrielle biogasanlæg og har flere i 'pipelinen'.

'Under det nye ejerskab af Shell vil vores team fortsætte med at forfølge sin unikke vision om at frigøre yderligere værdifulde ressourcer fra affaldsmaterialer, samtidig med at det tilbyder sikker og økonomisk bæredygtig energi til markedet og fremmer en cirkulær økonomi,' siger bestyrelsesformand Jesper Nok fra Nature Energy.

Nature Energy har 420 medarbejdere fordelt i Europa og Nordamerika. Firmaet vil blive et helejet datterselskab af Shell.