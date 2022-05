Oliegigant med vanvittigt overskud

Saudi Aramco, der også er kendt under det engelske navn Saudi Arabian Oil Company og er verdens mest værdifulde selskab, har i sit første kvartalregnskab i 2022 annonceret et vanvittigt overskud.

Her har den statsejede olieproducent nemlig kunnet fremvise et overskud i årets tre første måneder på 39,5 milliarder dollars, som svarer til 282 milliarder kroner.

Det skriver flere medier herunder britiske The Guardian.

Her ses Saudi Aramcos olieraffinaderi og olieterminal i byen Ras Tanura, som ligger i den østlige provins af Saudi Arabien. Foto: Ahmed Jadallah/Ritzau Scanpix

Langt mere end sidste år

Det gode resultat betyder, at den gigantiske olieproducent har tjent 82 procent mere i de tre første måneder af 2022, end selskabet gjorde i samme periode sidste år.

Og som følge af det har virksomheden også været ude at sige, at det ville betale et udbytte på 18,8 milliarder til sine aktionærer.

Overskuddet kommer i høj grad fra, at oliepriserne er steget, og ifølge The Guardian har energiselskaber som BP og Shell også haft deres højeste overskud i mindst et årti som følge af stigende råvarepriser på grund af covid-19-restriktioner og sanktioner mod Rusland.

Mest værdifulde selskab i verden

Det er ikke lang tid siden, at Saudi Aramco overhalede teknologikoncernen Apple på listen over verdens mest værdifulde selskaber.

Det saudiarabiske selskab er omtrent 2.430 milliarder dollars værd, som er godt og vel 60 milliarder dollars mere end Apple ifølge CNN.