Olielandet Saudi-Arabien vil være CO2-neutralt i 2060

Verdens største olieeksportør, Saudi-Arabien, sætter et mål om at være CO2-neutral i 2060.

Det oplyser kronprins Mohammed bin Salman lørdag i en tale ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Udmeldingen kommer forud for FN's klimakonference i Skotland, COP26, som begynder 31. oktober.

- Kongeriget Saudi-Arabien bestræber sig på at nå nul udledninger netto i 2060 på baggrund af landets cirkulære økonomiske program for CO2-udledninger, siger kronprinsen.

Saudi-Arabien har været under international kritik for ikke at gøre nok for at nedbringe sine udledninger.

Landet er ifølge tal fra Verdensbanken blandt de nationer i verden med højest CO2-udledning per indbygger.

Internationale medier har dog en række indvendinger i forhold til Saudi-Arabiens planer.

Ved at fokusere på en cirkulær økonomisk tilgang for anvendelsen af CO2 gør kongeriget sig ifølge nyhedsbureauet AP afhængig af teknologi til CO2-fangst og -lagring.

Derudover betyder målet ikke nødvendigvis, at Saudi-Arabien skal reducere olieproduktionen. Det skriver Bloomberg.

Når saudiarabisk olie bliver anvendt i for eksempel biler og fabrikker i andre lande, tæller det nemlig ikke som saudiarabiske udledninger.

- Der kommer til at være en del skepsis, siger Ben Cahill, som er tilknyttet tænketanken Center for Strategic and International Studies, til Bloomberg.

- Det er ret mærkeligt, at verdens største olieeksportør vil være CO2-neutral.

Saudi-Arabien sætter også et mål om fra 2030 årligt at skære 278 millioner ton af sine CO2-udledninger. Det tidligere mål lød på 130 millioner ton årligt.

FN's generalsekretær, António Guterres, understregede torsdag på ny, at den nuværende klimasituation er særdeles kritisk.

Han udtalte, at verden med den aktuelle kurs har købt 'en enkeltbillet til en katastrofe'.