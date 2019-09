Olieselskab får den største danske børsbøde nogensinde

Fondsbørsen har givet den største bøde nogensinde til et mindre færøsk olieselskab

Et færøsk olieselskab har fået den største bøde, der nogensinde er givet på den danske børs. Det sker, efter at selskabet gentagne gange har brudt en lang række af den danske fondsbørs’ regler.

Det skriver Berlingske Business.

Selskabet, Atlantic Petroleum, skal betale op mod en million kroner i bøde. Det svarer til, hvad det koster at være børsnoteret i to år.

Chef for overvågning på Fondsbørsen Jakob Kaule kalder det et 'ekstraordinært' træk.

- Det er den største afgift, vi har pålagt et børsmedlem eller børsnoteret selskab. Det er ekstraordinært, at vi gør det, og det skyldes graden af overtrædelserne, og at det er sket gentagne gange, siger Jakob Kaule til Berlingske Business.

Administrerende direktør i Atlantic Petroleum Mark T. Højgaard indrømmer i en mail til avisen, at der er blevet begået fejl.

- Selskabet erkender, at man i en periode i 2018 har haft udfordringer med rettidige annonceringer. Selskabet har taget påtale og bøde fra Nasdaq til efterretning og har strammet op på procedurerne omkring annoncering, skriver han.

