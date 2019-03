Oliespild: Kæmpe kø på motorvej

Opdateret 16.39: Vejdirektoratet oplyser, at man nu skal forvente cirka en times kø på strækningen.

Trafikken glider ikke ligefrem på E45 Østjyske Motorvej i retning mod Horsens fra Aarhus.

Et oliespild sørger nemlig lige nu for, at en hel del mennesker som minimum kommer 45 minutter for sent til deres destination.

Det fortæller Brit Osted Nielsen, der er vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Oliespildet skyldes en lastbil, der åbenbart havde tabt sit hjul. Men hvordan olien er kommet i samme moment, tør jeg ikke gætte på, siger hun.

Brandvæsenet er tilstede på kørebanen, hvor de lige nu forsøger at spule olien væk. Der kommer dog til at gå en del tid, før trafikken suser derudaf igen.

- Vi forventer, at der er helt ryddet op inden for den næste times tid. Men køen skal lige afvikles efter. Der vil nok være kø resten af myldretiden i hvert fald, siger Brit Osted Nielsen til Ekstra Bladet.