Olieudslip nær Danmark: - Undgå kontakt med vandet

Fund af olie på flere strande nord for Helsingborg får de svenske myndigheder til at fraråde kontakt med vandet

Der arbejdes på højtryk langs kysten nord for Helsingborg for at lokalisere, hvad der er årsagen til de oliefund, der sent lørdag aften fik de svenske myndigheder til at slå alarm.

Det skriver TV2 Lorry.

Bliv væk

Fundet af olien er sket i lige nord for Helsingborg fra Hittarp til Höganäs tæt på Danmark, skriver TV2 Lorry.

Det vides ikke, hvilken type olie, der er tale om, men trods det, har det fået de svenske myndigheder til at sende en advarsel sms ud til borgere i nærområdet om at holde sig væk fra strandene.

TV 2 Lorry har talt med Kommandocentralen under Forsvaret, der er bekendt med fundet på de svenske strande.

De har ikke kunne se olien på satellitbilleder, og derfor vurderer de, at der umiddelbart ikke er risiko for, at olien skulle komme til Danmark.

