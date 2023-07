Oligark: - Mit liv er ødelagt

Den stenrige russiske oligark Mikael Fridmann går nu rettens vej for at undslippe EU-sanktioner

Da Rusland 24. februar 2022 invaderede Ukraine, blev hundredvis af magtfulde russere og virksomheder, der bidrager til Ruslands krigsmaskine, sortlistet.

De russiske oligarker har gradvis oplevet deres ejendomme og aktiver blive indfrosset. En af dem er Mikael Fridman, der har kaldt krigen i Ukraine for en 'tragedie'.

Sammen med sin partner, Petr Aven, og to andre milliardærer startede han i 1990 Alfa Bank, som blev Ruslands største privatejede bank.

Han nægter fortsat at bidrage til den russiske krigsmaskine, hvorfor han nu har indbragt sin sag for EU-Domstolen i et forsøg på at slippe for EU-sanktioner.

Fridmans advokat udtalte ifølge Bloomberg, at hans liv er 'ødelagt', efter at han blev sortlistet af EU.

- Det har haft en meget negativ indflydelse på hans liv og er fuldstændig ubegrundet, tordnede Thierry Marembert, Fridmans advokat, i retten ifølge Bloomberg.

Bor i London

Mikael Fridman bor i London, der inden invasionen af Ukraine var et hotspot for russiske rigmænd.

Ifølge eget udsagn befinder Mikael Fridman sig nærmest i husarrest, hvor han ikke kan bevæge sig uden for sin dør.

- De britiske myndigheder giver mig et beløb, så jeg kan tage en taxa og købe mad, men det er et meget begrænset beløb i forhold til leveomkostningerne i London.

- Jeg har ikke engang råd til at gå på restaurant. Jeg skal spise derhjemme og er praktisk talt i husarrest, sagde milliardæren i marts sidste år.

Mens EU har sanktioneret Fridman, har USA set på ham med mildere øjne, hvor han er ikke er underlagt sanktioner.

Mistet milliarder

EU hævder, at Fridman har købt statsejendom gennem Alfa Bank som følge af sin loyalitet og tætte bånd til det politiske regime i Rusland.

Sidste år udtalte han, at krig ikke løser problemerne, men han har aldrig direkte kritiseret Vladimir Putin.

Før invasionen af Ukraine var Fridmans formue på 15,5 milliarder dollars, men efter at han er havnet på EU's sorte liste er hans formue skrumpet med 19 milliarder kroner ifølge Forbes.

Han var også ejer af investeringsselskabet LetterOne, der har interesser i olie- og råvarehandel, men blev tvunget til at trække sig, da 20 milliarder euro af selskabets aktiver blev fastfrosset af EU.

Mikael Fridman har også gjort forretning i Danmark, hvor han ejede mere end en tredjedel af det danske selskab Tanaco, skriver Finans.

