Oligark-yachts forlader Europa

Frygten for at få beslagslagt sin milliard-yacht ser ud til at have fået rige russere til at forsøge at få skibene i sikkerhed langt fra Europa

Adskillige yachts tilhørende russiske oligarker er på vej mod havne langt fra sanktioner fra EU og USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der har kortlagt, hvor 56 kæmpestore yachts, der menes at være ejet af russiske oligarker, befinder sig.

Heraf var mere end 12 skibe på vej til eller allerede ankommet til små nationer som Maldiverne eller Montenegro. Yderligere tre ligger for anker i Dubai.

Mange af de ekstremt dyre skibe befinder sig dog fortsat i eksklusive havne i Europa og i Carribien.

Putin

Yachten med navnet Graceful, der menes at tilhøre den russiske præsident Putin, forlod Hamborg i Tyskland to uger før invasionen af Ukraine og befinder sig ifølge AP nu i en havn i russiske Kaliningrad.

Tre yachts var forsvundet fra de internationale tjenester, der følger skibstrafikken, efter at have slukket deres transpondere, som udsender skibets position. De var alle tre sidst registreret ved Bosporusstrædet, der ligger ved indgangen til Sortehavet.

For en milliard

Og man kan godt forstå, hvis den seneste uges hændelser har givet oligarker med milliardskibe svedige håndflader.

Italienske myndigheder meldte lørdag ud, at man i støvlelandet har beslaglagt værdier fra sanktionerede russer for over en milliard kroner. Blandt andet har italienerne fået fingre i den 64 meter lange yacht 'Lady M', der lå i havnen Imperia på den italienske riviera i Ligurien.

Artiklen fortsætter under billedet.



Yachten Lady M meter blev fredag beslaglagt af italiensk politi. Foto: Andrea Bernardi

Skibet ejes af mailliardæren Alexey Alexandrovits Mordaschov, der er hovedaktionær og bestyrelsesformand i Ruslands største stål- og mineselskab Severstal.

Travl besætning

I Frankrig havde en russisk oligark også en ganske ubehagelig oplevelse torsdag. Her blev den gigantiske yacht kaldet Amore Vero beslaglagt.

Amore Vero menes at tilhøre Igor Sechin, der er administrerende direktør i den russiske oliegigant Rosneft. Det var ellers meningen, at 'Amore Vero' skulle ligge i havnen La Ciotat frem til 1. april for at få udført reparationer, men franske toldere bemærkede ifølge BBC, at skibets besætning pludselig gjorde klar til hurtigt at sejle.

Og så slog franskmændene til.

Artiklen fortsætter under billedet.



Udover Yachten Lady M på 64 meter har italiensk politi også beslagt ejendomme rundt om i landet. Foto: Andrea Bernardi / Ritzau Scanpix

Mange af de russiske milliardærer er fortsat ikke på nogen sanktionslister, men Storbritanniens premierminister Boris Johnson har talt om flere sanktioner for at ramme de ultrarige russere, der i mange år har været utroligt glade for bl.a. at investere i ejendomme i London.