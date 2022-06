Oliver fik indkaldelse til hospitalet - skal vente 11 år

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.

Oliver Kristensen må langt frem i kalenderen, når han skal skrive sin aftale med Rigshospitalet ind.

I alt skal han vente 11 år, før han kan komme til konsultation.

I april 2018 blev den dengang 17-årige dreng henvist fra skoletandplejen til Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet, fortæller Olivers mor, Mette Kristensen.

Efter et år havde Oliver Kristensen og hans mor endnu ikke hørt noget, og hun kontaktede derfor afdelingen, der fortalte, at der er lang ventetid, og at familien ville høre noget.

I alt skal Oliver vente 11 år, før han kan komme til konsultation. Foto: Henning Hjorth

Opdagede årstallet

Den 13. april i år landede indkaldelsen i e-boks. Rigshospitalet ville gerne se Oliver Kristensen til konsultation den 25. april.

Endelig, tænkte familien. Nu kunne Oliver komme til om et par uger - efter fire års ventetid.

Men så opdagede de årstallet. Konsultationen er i 2029. Om yderligere syv år.

- Vi syntes simpelthen, det var så grotesk, siger Mette Kristensen, som har fået bekræftet ved Rigshospitalet, at datoen er korrekt.

Artiklen fortsætter under billedet ...

- Hvordan skal vi forklare vores unge mennesker, at vi skal betale i dyre domme i skat, hvis tingene ikke er der, når man har brug for dem?

Ikke generet

Oliver Kristensen skal til konsultationen for at høre om potentielle konsekvenser ved ikke at blive opereret for det åbne bid, han har.

Han er ikke generet af tandstillingsfejlen i dagligdagen, og derfor har familien fra Hillerød ikke planer om at kaste penge efter togbilletter og eventuelt benytte et hospital på Fyn eller i Jylland i stedet for. Nu er det blevet en principsag.

- Vi betaler så mange penge i skat i Danmark, og alligevel skal vi betale ekstra, fordi de (myndighederne, red.) ikke lever op til det, lyder det fra den frustrerede mor.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mangler ressourcer

Den lange ventetid skyldes manglende kapacitet og ressourcer til området, oplyser Thomas Kofod, ledende overtandlæge i Afdeling for Kæbekirurgi, i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

- Vi har i Afdeling for Kæbekirurgi gentagende gange i mange år relevant efterspurgt flere ressourcer, men uden held, fortæller overtandlægen.

Hvad du mener om, at patienter skal vente så længe på udredning og eventuel behandling?

- Jeg synes, det er urimeligt, at man skal vente for længe, og jeg synes, det er urimeligt, at denne gruppe af børn og unge mennesker ikke bliver prioriteret bedre i det danske sundhedsvæsen.

Hvad vil I gøre ved det?

- Vi har gentagende gange i de sidste mange år forsøgt at få ressourcer og mere kapacitet til området fra politisk hold, og det bliver vi ved med med de muligheder, vi har, lyder det fra Thomas Kofod.

Mette Kristensen understreger, at hun ikke ønsker at hænge Rigshospitalet ud, og at de formentlig gør, hvad de får penge til.

- Men der må være noget galt i vores sundhedssystem, hvis det er sådan, tingene er.

Region vil kigge på sagen

Ekstra Bladet ville gerne have haft et interview med Region Hovedstaden, men det har ikke været muligt.

I et skriftligt svar skriver regionen:

'Den her sag lyder helt urimelig, og vi vil bede Rigshospitalet se, hvad der kan gøres for at hjælpe ham. Samtidig er vi nødt til at undersøge nærmere, om der er andre kæbekirurgiske patienter, som har fået tilsvarende lange ventetider.'

Har du også oplevet meget lang ventetid til en behandling? Så skriv til journalisten her.