Olivia ryger hash hver dag: - Jeg bliver en bedre mor

Olivia har fundet sin medicin. 'Jeg ved, at folk vil dømme mig for det', siger hun

Selvom det for de fleste er en stor glæde at blive mor, var det for 26-årige Olivia Humphrey fra Irvin, Skotland et sandt mareridt, da hun fik sit fjerde barn.

Efter fødslen blev hun nemlig ramt af en særlig art fødselsdepression, der blandt andet resulterede i daglige panikanfald og hallucinationer.

Via en psykiater fik Olivia en cocktail piller, der skulle sætte en stopper for de voldsomme anfald.

Det var imidlertid først, da hun for tre måneder siden begyndte at ryge joints, at hun igen følte sig 'normal'.

- Mit og min families liv er fuldstændig transformeret. Jeg er blevet en bedre mor. Det har ændret mit liv og gjort, at jeg føler mig normal igen, siger hun i et eksklusivt interview med The Sun.

Olivias udfordringer var så svære, at hun i en periode på seks måneder måtte sende børnene i midlertidig pleje. De er alle fire hjemme igen. Foto: Triangle News

Køber ulovligt

Hash, skunk og pot er ligesom i Danmark ulovligt i Skotland, hvorfor Olivia er nødsaget til at købe sit stof af en lokal pusher.

- Jeg ved godt, det ikke er lovligt, og jeg ved, at folk vil dømme mig for det. Men jeg var desperat og ønskede bare at give mine børn et trygt og lykkeligt liv, siger hun.

Den 26-årige mor, der er førtidspensionist, fortæller, at hun bruger op til 350 kroner om ugen på cannabis.

- Jeg ryger en halv eller en hel joint, når børnene er lagt i seng omkring klokken 21. Så snart jeg har røget, kan jeg mærke, hvordan angsten forlader min krop. Det betyder også, at jeg langt bedre kan løse de huslige pligter, lægge børnenes tøj frem osv. Det gør mig til mig igen, siger hun.

I de værste stunder led Olivia af selvmordstanker. Foto: Triangle News

'Skal undersøges nærmere'

Ifølge Anders Beich, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, kan man ikke udelukke, at cannabis kan have en virkning af beroligende karakter.

- Selvfølgelig dulmer det psykiske spændinger for nogle. Men som selskab og lægestand bliver vi nødt til at kræve, at behandlinger skal undersøges nærmere. Brug af cannabis er ikke en god behandling ved psykiske lidelser, og derfor kan vi ikke anbefale det. Vi har meget skrappe krav til lægemidler - både når det kommer til virkning og bivirkninger, siger formanden.

Olivia Humphrey får stadig antidepressiv medicin, men hun håber, at hun i fremtiden kan nøjes med at ryge cannabis.

- På tre måneder har det hjulpet mig mere, end medicin og psykiatere har kunnet på tre år. Det har gjort mig rask, og jeg smiler endelig igen. Hvis det ikke er værd at bryde loven for, så ved jeg ikke, hvad er, afslutter hun.