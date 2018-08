Olufs simple trick mod hvepse går Danmark rundt: - Det er helt sindssygt

Ikke nok med, at sveden driver af dig 24 timer i døgnet. Det er også som om, der er flere hvepse om buddet, når du forsøger at sidde stille og roligt i skyggen og nyde en tiltrængt kold is.

Og ja, den er faktisk god nok. Den ekstremt varme sommer, der har ramt Danmark, har skabt helt optimale betingelser for hvepse.

- Det er et ekstremt hvepseår. I de 40 år, jeg har været i branchen, har jeg aldrig oplevet noget lignende, har Claus Schultz, formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer, tidligere sagt til Ekstra Bladet.

Ifølge ham skyldes hvepseplagen, at varmen i år satte meget tidligt ind, hvilket betød, at hvepsenes ynglesæson gik i gang tidligere end normalt.

Sukkerfælder og sæbevand?

Går man på internettet og leder efter tricks til at undgå hvepsene i haven, findes der mange af slagsen – som sukkerfælder, olieblandinger og sæbevand. Nogle foreslår endda at ryge dyrene ud af deres hjem.

Et trick, der ved første øjekast virker som en vittighed, er at bruge en brun papirpose.

Men netop den metode testede Oluf Jørgensen fra Kongens Lyngby for nylig, mens han spiste frokost. Og det virkede, skriver han i et opslag på Facebook, som nu er gået mere viralt end han nogensinde havde regnet med.

- Man tror ikke det passer, men det gør det, skriver han, og forklarer også, at tricket angiveligt skulle virke, fordi hvepsene tror, posen er et andet hvepsebo, og derfor flyver videre.

100 venneanmodninger

Tricket virkede, da Oluf Jørgensen og hans kone første gang testede det i søndags. Og det gør det stadig, kan han informere Ekstra Bladet om. Han havde læst om tricket i sin avis og havde også hørt folk tale om det i radioen. Og så gik han ned til bageren og fik et par poser, så han selv kunne prøve det.

Oluf Jørgensens opslag er siden søndag blevet delt over 13.000 gange, hvilket er en del mere, end husejeren fra Kongens Lyngby er vant til.

- Det er helt sindssygt. Det er fantastisk, at de deler det, men hold da op. Det har resulteret i over 100 venneanmodninger fra folk, jeg ikke kender, og folk går også ind og kommenterer alle mulige af vores gamle feriebilleder, griner Oluf Jørgensen, og tilføjer:

- Men det er sjovt nok. Og mine børnebørn synes jeg er en helt.

- Aaaaah, det ved jeg nu ikke helt! lyder det i baggrunden fra et af de omtalte børnebørn, som ikke helt har købt sin bedstefars selvudnævnelse.

Se Oluf Jørgensens opslag her:

