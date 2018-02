Olympiske turister i Sydkorea strømmer til penis-park

Når turisterne i den olympiske by Pyeongchang i Sydkorea bliver træt af at glo på skiskydning, skihop, bobslæde, langrend og kunstskøjteløb er der en ganske afvekslende turist-attraktion kun en times kørsel fra den olympiske by, nemlig en vaskeægte penis-park med adskillige skulpturer af struttende penis' er i alle størrelser udformet i diverse materialer lige fra træ til plastik, sten og jern.

Og det er altså ikke kun de olympiske turister, der valfarter til det 'frække' sted. Adskillige atleter, medierne samt medarbejdere i den olympiske by tager også til den berømte penis-park, der hedder Haeshindang Park.

Det skriver flere medier heriblandt Reuters og Metro

En gigantisk sort penis-kanon er en af hoved-attraktionerne. (Foto:REUTERS/Eric Gaillard)

En gigantisk penis-kanon

I penis-parken er der blandt andet gigantiske totempæle formet som en penis, der er penis-bænke og penis-vindmøller. Og så er der en gigantisk sort penis formet som en kanon. Og på penis-kanonen hænger der et skilt, hvor man advarer turisterne om at, de ikke må kravle på penis-kanonen.

- Jeg har rejst rundt i hele verden. Og jeg har aldrig set noget lignende, siger Keith Childs fra London til Reuters. Han arbejder i den olympiske by netop nu, og tog ud til penis-parken på en fridag med nogle af sine kolleger.

Han onanerede ned i havet

Penis-parken er bygget til ære for en Sydkoreansk legende om en fiskermands kone, der druknede i havet. Hun døde som jomfru, og det betød, at beboerne i fiskerlandsbyen ikke kunne fange fisk. Det ændrede sig dog, da fiskermanden onanerede sin sperm ned i havet. Det bragte fiskene tilbage.

Ekstrem lav fødsels-rate

Som noget ganske interessant kan det også nævnes, at Sydkorea har en af de laveste fødsels-rater i den industrialiserede verden, og elskende par fra Sydkorea besøger ofte penis-parken for at søge held, mens de er i gang med at forsøge at få børn. Der bliver faktisk kun født 1,17 baby pr. kvinde hvert år i Syd Korea ifølge den Sydkoreanske statistik fra 2016.