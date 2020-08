Om fem dage samles 250.000: - En kæmpestor, tåbelig fejl

I den lille by Sturgis holder de vejret. På fredag vælter 250.000 mennesker ind, og det skaber frygt for et nyt stort udbrud

I hele verden bliver store events aflyst på stribe, men ikke i den lille by Sturgis.

Midt inde i USA i delstaten South Dakota ligger byen med 7000 indbyggere, og de er udelukkende kendt for én ting. Sturgis Motorcycle Rally.

Og selv om intet er som de plejer i USA og det meste af resten af verden, så har en global pandemi ikke slået Sturgis Motorcycle Rally ud. Tværtimod.

Eventet begynder som planlagt på fredag, og hvert år plejer der at være omkring 250.000 bikere på plads.

Men det bekymrer de lokale, der allerede i juni advarede lokalpolitikerne i byen.

- Det er en kæmpestor tåbelig fejl at arrangere eventet i år. Regeringen i Sturgis bliver nødt til at tage mere vare på sine borgere, sagde Lynelle Chapman på mødet i juni.

Men intet er sket, selv om 60 procent af indbyggerne i byen mener, at det skal udskydes.

Penge slår alt

Der er dog et enkelt tungtvejende argument for, at flere indbyggere i byen mener, at Sturgis Motorcycle Rally 2020 er en fremragende ide.

Penge.

AP har talt med Rob Woodruff, der står for den store Buffalo Chip-festival i forbindelse med Sturgis Motorcycle Rally, der ikke mener, at han har det store valg.

- 355 dage om året bruger vi penge uden at få noget ind, og så håber vi, at folk dukker op i ni dage. Vi er en nidags-business, siger Rob Woodruff.

Han henviser samtidig til et arrangement i forbindelse med uafhængighedsdagen i USA, hvor 7500 mennesker var samlet ved Mount Rushmore. Her er ikke registreret udbrud med coronavirus efterfølgende.

Main Street i Sturgis er fyldt i alle ti tage. Foto: Ritzau Scanpix/Morry Gash

Festival og motor

Det er fortsat uklart, hvor mange mennesker, der rent faktisk vil dukke op.

Flere peger på, at rejserestriktionerne betyder, at canadierne er nødt til at blive væk, mens andre forudser, at fordi det er et af de få arrangementer, der ikke er blevet aflyst, så vil endnu flere dukke op.

Sturgis Motorcycle Rally byder på motorshows, kæmpe fester og koncerter med verdensstjerne som Bob Dylan, Ozzy Ozbourne, Nickelback, Tom Petty, Cher og Lynyrd Skynyrd.

South Dakota er en af de stater i USA, der er kommet lettest igennem coronavirus-udbruddet. Kun knap 9000 mennesker er blevet bekræftet smittet med covid-19, mens 135 er døde. Der bor knap en million mennesker i staten.

Foto: Ritzau Scanpix/Doug Dreyer