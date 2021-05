Om fem timer går det løs: Her bliver trafikken værst

Er man blandt de heldige, der kan nyde fire fridage i træk de kommende dage, kører man måske i sommerhus onsdag eftermiddag.

I hvert fald forventer Vejdirektoratet, at der fra onsdag klokken 14 og fem timer frem bliver så tæt trafik på de store veje, at man forudser en stor risiko for kødannelser og forsinkelser.

Derfor lyder rådet: Sæt god tid af og husk mad og drikke til turen.

Sommerhustrafik

Det er især på de såkaldte 'sommerhusruter', at Vejdirektoratet forventer, at sommerhushungrende danskere vil fylde godt op på vejene.

Det gælder især E20-motorvejen på Vestsjælland og Vestfyn, hvor der forventes et sommerhustræk i retningen af det jyske - og den modsatte retning når helligdagsferien slutter søndag.

Men også rute 11 langs den jyske vestkyst og rute 40 mod Skagen kan forvente ekstra mange biler i eftermiddag, da Vesterhavet jo som bekendt er et yndet ferieområde for sol- og strandglade danskere.

Her bliver der tæt trafik i Kristi Himmelfarts-ferien: Sjælland: Øresundsbroen

Rute 16 (Hillerødmotorvejens forlængelse)

Rute 21 mellem Sjællands Odde og Holbæk

E20 Vestmotorvejen (Vestsjælland) Fyn: Den fynske motorvej (strækningen mellem Odense og Kolding) Jylland: E20 omkring Kolding

Rute 11 langs den jyske vestkyst (strækningen mellem Ribe og Skjern)

Rute 40 (strækningen mellem Frederikshavn og Skagen)

Flere biler på vejene

Skulle man i øvrigt sidde bag rattet til daglig og spekulere på, om der ikke efterhånden er kommet flere biler på vejene end i vinter - så har man faktisk ret.

Tal fra Vejdirektoratet viser, at antallet af personbiler på de danske veje er steget i takt med genåbningen.

Sammenligner man trafikken uge for uge med de samme uger i 2019, viser Vejdirektoratets statistikker, at der i uge 17 kørte 15 procent færre personbiler på vejene end i 2019.

Det er dog alligevel en stigning fra uge ti i år, hvor antallet af personbiler på vejene lå 23 procent under niveauet i 2019.