Omfartsvej sprænger budgettet: Blev 40 millioner dyrere

En ny omfartsvej ved Aars kom til at koste 130 millioner i stedet for de planlagte 90 millioner

En ni kilometer lang omfartsvej ved Aars er endt med at koste hele 40 millioner mere, end hvad der var budgetteret med.

Det skriver TV2 Nord.

Omfartsvejen blev indviet i juli 2018, og nu har Vesthimmerlands Kommune efter en større oprydning i deres bilag opgjort, hvor dyr omfartsvejen endte med at blive.

Oprindeligt var der sat 90 millioner af til projektet, men det budget blev overskredet med 44 procent, så de ni kilometer vej løb op i 130 millioner.

Da Vesthimmerlands Kommune i 2012 besluttede af anlægge omfartsvejen, stemte Uffe Bro (S) imod. Han er nu formand for Teknik- og Miljøudvalget i kommunen og skal nu stå på mål for den dyre omfartsvej.

- Det er helt tosset. Man har ganske simpelt ikke sørget for at budgettere det her ordentligt fra starten af. Man har budgetteret, hvad det koster at lave selve vejen. Men alle følgeomkostningerne har man ikke taget højde for, siger han til TV2 Nord.

Blandt andet er omfartsvejen blevet dyrere, fordi det undervejs har været nødvendigt at skrue udgifterne til arkæologisk arbejde op fra en million til ti millioner.

Ifølge TV2 Nord har udskiftning i medarbejderne og dårlig økonomistyring været med til at skyde prisen i vejret.

