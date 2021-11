Omikron ankom til Europa tidligere end hidtil antaget

Den nye coronavariant Omikron, der frygtes at være særlig smitsom, ankom til Europa tidligere end hidtil antaget.

Det viser analyser af coronatest foretaget i Belgien, Holland og Tyskland.

Omikron blev første gang indrapporteret til Verdenssundhedsorganisationen (WHO) af Sydafrika for knap en uge siden - den 24. november.

Allerede inden da var der dog også Omikron i flere europæiske lande.

Holland oplyser tirsdag, at den nye variant er blevet registreret i to test fra den 19. og 23. november. Det betyder også, at Omikron allerede var i Holland, før to KLM-fly ankom til Amsterdam fra Sydafrika 26. november.

Hidtil har antagelsen været, at de to fly bragte Omikron med til Holland.

I alt 61 rejsende blev testet positive for coronavirus, da de ankom med to KLM-fly til Schiphol-lufthavnen i Amsterdam fredag. 14 af de rejsende var smittet med Omikron-varianten, har efterfølgende analyser vist.

I Belgien, der var det første europæiske land til at registrere Omikron, har man siden fundet varianten i en prøve fra 22. november. Tyskland har fundet Omikron hos en person, der landede i Frankfurt 21. november.

Det er generelt svært at sige, hvor varianten har vist sig første gang.

Selv om Sydafrika indrapporterede Omikron til WHO som det første land, betyder det ikke nødvendigvis, at varianten spredte sig herfra.

Ifølge Statens Serum Institut i Danmark blev Omikron registreret af det sydafrikanske land Botswana den 11. november. I Sydafrika blev varianten ifølge SSI registreret den 14. november.

WHO har tidligere oplyst, at første prøve med Omikron blev taget den 9. november. Det oplyses ikke, hvilket land prøven blev taget i.

Flere lande har indført indrejserestriktioner for at mindske spredning af Omikron-smitte. Varianten bliver dog gradvist fundet i flere og flere lande.