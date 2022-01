Omikron dominerer nu blandt sygehusenes coronapatienter

På landets hospitaler er der nu klart flest coronapatienter, der bliver indlagt med omikronvarianten. Det viser en rapport fra Statens Serum Institut (SSI).

I første uge af 2022 var det 34 procent af de nyindlagte patienter, der blev testet for, hvilken variant de havde. Af dem kom 86 procent tilbage med svar om, at det var omikronvarianten.

SSI skriver i rapporten, at andelen af coronapatienter med omikron kan være overestimeret.

Henrik Nielsen, professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, kan godt genkende dataene fra SSI.

Særligt i det nye år har patienterne på Aalborg Universitetshospital hovedsageligt haft omikronvarianten.

- Over de sidste par uger er det i stigende grad omikronvarianten, der er skyld i infektionen hos de patienter, der bliver indlagt.

- Og det afspejler jo, at det er sådan, det er i samfundet nu. At det er den variant, der har slået sig ned i Danmark, siger han.

På sygehusenes intensivafdelinger fylder omikron også i 2022. Halvdelen af de coronapatienter, hvor man kendte varianten, var smittet med omikron i uge 1, viser rapporten fra SSI.

Behandlingen af omikronvarianten er den samme, som man har brugt mod andre coronavarianter og begynder som regel før, man ved, om det er delta eller omikron, fortæller Henrik Nielsen.

- Man vil altid give patienten det, vi kalder understøttende behandling, altså væske og ernæring.

- Og hvis der er tegn på, at kroppen mangler ilt - og det er der rigtig tit, når man bliver indlagt - så tilfører man ilt på en maske foran næse og mund, siger han.

Ud over det kan patienter også få medicinsk behandling. Her vil man som regel bruge Remdesivir, der er et virusdræbende lægemiddel.

Er der tale om en betændelsesreaktion i lungerne, giver man som regel binyrebarkhormon, fortæller Henrik Nielsen.

SSI vurderer, at 96 procent af alle coronatilfælde den 9. januar var omikron.

Varianten kom til Danmark i slutningen af november. Og da den er meget smitsom, spredte den sig meget hurtigt og tog over for deltavarianten.

Allerede fra midten af december regner SSI med, at den var den dominerende variant.

SSI vurderede for nylig, at der er omkring halv så stor risiko for at blive indlagt med omikronvarianten sammenlignet med deltavarianten.