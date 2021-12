Omikron er nu den dominerende coronavariant i USA

Den nye coronavariant omikron har på få uger spredt sig så meget i USA, at den nu er den mest almindelige variant af coronavirus i landet.

Det oplyser USA's Center for Sygdomsbekæmpelse og Forebyggelse (CDC) mandag.

Ifølge CDC udgør omikronvarianten 73 procent af alle nye smittetilfælde i landet. Tallene er baseret på sekventering af coronaprøver for ugen, der sluttede den 18. december.

Styrelsens tal viser desuden, at antallet af nye coronatilfælde med omikron har seksdoblet sig på bare en uge.

Samtidig er der mandag blevet registreret det første omikronrelateret dødsfald i USA, hvor en uvaccineret mand fra Texas har mistet livet.

USA registrerede sit første tilfælde af omikron 1. december. Det betyder, at det kun har taget varianten tre uger at blive den dominerende coronavariant i landet.

Forinden havde deltavarianten været den dominerende, og så sent som i slutningen af november var 99,5 procent af alle nye infektioner med delta, oplyser CDC.

I flere delstater er fremkomsten af omikronvarianten langt højere end på landsplan. I området omkring New York er cirka 90 procent af nye infektioner med omikron.

Det samme er tilfældet i Midtvesten og i det sydøstlige og nordøstlige USA.

På grund af smittestigningen er myndighederne flere steder gået i gang med at genindføre restriktioner.

I hovedstaden Washington D.C. har borgmester Muriel Bowser mandag annonceret, at mundbind igen bliver obligatoriske indendørs frem til slutningen af januar.

I New York City er flere shows på ikoniske Broadway blevet aflyst, mens universitetsstuderende og ansatte på Duke University i North Carolina er blevet bedt om at få et tredje stik før forårssemestret.

Flere sportskampe og turneringer over hele USA er også enten blevet udsat eller aflyst den seneste uge.

Myndighederne i USA opfordrer for tiden alle amerikanere til at blive vaccineret eller få deres boosterstik for at undgå, at sundhedssystemet kommer under for stort pres.