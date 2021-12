Omikron hærger: Kan være positivt

På den lange bane er det en fordel, at omikron bliver den altdominerende coronavariant i Sverige, mener statsepidemiolog

Omikron hærger som i det meste af verden også i vores naboland Sverige.

Her spår statsepidemiolog Anders Tegnell, at varianten meget snart tager helt over fra delta og bliver den mest dominerende i landet.

Selvom omikron er langt mere smitsom end deltavarianten, kan det dog vise sig at være gode nyheder.

Positivt aspekt

Den svenske corona-konge siger nemlig i et stort interview med svenske Expressen, at det tyder på, at varianten er langt mildere end delta.

- Det er en fordel, at vi får en variant, som giver mindre alvorlig sygdom, men vi skal stadig holde smitten nede, for ellers får vi alt for mange smittede på samme tid. Det kan belaste sygehusene, selvom det er en mildere variant.

- Men det er et positivt aspekt, påpeger Anders Tengell.

Statsepidemiologen melder sig samtidigt i koret af eksperter, der siger, at vaccinerne ikke beskytter tilstrækkeligt mod den nye variant.

Derfor vil han ikke udelukke, at der kommer flere restriktioner i Sverige.

- Det handler om en fortsættelse af de tiltag, vi allerede har på plads, for yderligere at begrænse større forsamlinger og lignende, siger Anders Tegnell til Expressen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Den svenske statsepidemiolog blev en slags kultfigur for mange svenskere i pandemiens begyndelse. Især for én svensker.

Den svenske statsepidemiolog blev en slags kultfigur for mange svenskere i pandemiens begyndelse. Især for én svensker.

Den svenske statsepidemiolog blev en slags kultfigur for mange svenskere i pandemiens begyndelse. Især for én svensker.

Studie bakker op

Et stort britisk studie bakker op om Tengells udsagn om, at omikron er en mildere variant.

Der er nemlig væsentligt lavere risiko for at blive indlagt, hvis man er smittet med coronavarianten omikron, end hvis man er smittet med andre varianter.

Sådan lyder konklusionen et studie fra det britiske sundhedsagentur (UKHSA), der er baseret på alle tilfælde af smitte med omikron- eller deltavarianten siden begyndelsen af november.

Det viser, at der er mellem 50 og 70 procents mindre risiko for at blive indlagt ved omikronsmitte end ved smitte med andre varianter.

Der er 31 til 45 procents mindre risiko for at blive indlagt på en intensivafdeling.

UKHSA kalder resultaterne for 'opmuntrende'.

Omikron menes at være en særligt smitsom variant. Den blev første gang registreret i det sydlige Afrika i begyndelsen af november.

Siden da har blandt andet Sydafrika hævdet, at varianten giver mildere sygdomsforløb end andre kendte coronavarianter.