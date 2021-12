Omikronvarianten findes nu flere steder i Danmark

Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller fredag, at virusvarianten Omikron nu findes flere steder i landet. I alt er der nu identificeret 18 Omikron-tilfælde - og flere er ved at blive undersøgt.

Et af stederne er i Aalborg, hvor der sidste weekend blev afholdt en koncert med DJ'en Martin Jensen.

Her er det blevet bekræftet, at en deltager ved koncerten er smittet med den nyeste variant.

- Status på den sag er, at vi har yderligere fire, der er konstateret positive. Men vi har ikke fået en helgenomsekventering endnu, siger Petri med henvisning til den analyse, der gør det muligt at typebestemme virus.

- Så vi ved ikke, om de er testet positive med Omikron-varianten. Vi ved bare, at de har covid, siger hun.

Også i Viborg-området er der fredag et smitteudbrud med Omikron-varianten. Her er to personer konstateret smittet med varianten efter et socialt arrangement sidste weekend med omkring 150 deltagere.

- Af de 150 deltagere er der to bekræftede tilfælde af Omikron-varianten. Ud over det er 39 testet positive.

- Og de er mistænkt for at have Omikron-varianten, men vi mangler de endelige analyser for at vide, om det også drejer sig om Omikron, siger Anette Lykke Petri.

Stort set alle tilfældene har rejseaktiviteter til Qatar eller Sydafrika, eller de er nære kontakter til en, der har været ude at rejse i de pågældende lande, fortæller hun.