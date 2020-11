Omsorgssvigt på bosted: Ingen opdagede Ann-Sofies brækkede ankler

Følgende er taget ud af bostedets kerneårsagsanalyse.

27.9.2020 (Søndag)

17.45: Falder Ann-Sofie. Hun er fraværende i fem sekunder, hvorefter hun forsøger at komme op igen – uden held. Bliver hjulpet over i en kørestol. Det fremgår, at Ann-Sofie derefter er træt under maden. Hun fortsætter med at sitre, er uklar og vågner ved mindste berøring.

20.15: Sidder Ann-Sofie på gulvet. Forsøger at få Ann-Sofie op på sine knæ, men det er umuligt. Under arbejdet begynder hun at sitre mere i kroppen. Medarbejderen er i tvivl om, hvad der foregår. Episoden bliver tillagt epilepsi.

21.44: er Ann-Sofie på en gåtur. Igen falder hun sammen. Hun får anfaldsbrydende medicin. Arbejder på at få hende til at falde til ro, da Ann-Sofie sitrer meget og ifølge personalet behøver hvile for at få det bedre.

28.9.2020 (Mandag)

06.13: Har sovet på gulvet hele natten.

11.48: Er vågen, men er helt stille. Bevæger kun øjnene. Er på vej op at stå, men falder ned igen og bliver fjern i blikket. Kroppen begynder igen at sitre. Fjern i 20 sekunder. Det gentager sig hen over 20 minutter før hun kommer så meget til sig selv, at hun kan indtage sin medicin. Får hjælp til dette, da hun sitrer så meget, at hun ikke kan ramme mund eller drikkedunk.

Fem minutter efter hun får medicin, gør hun klar til at stå op. Står ikke stabilt og to personer skal støtte hende. Hun kan ikke koordinere sine ben og fødder fremgår det. Kommer tilbage i sin seng, trækker dynen op og sitrer over hele kroppen.

14.16: Højre ankel og underben er meget hævet og ødematøs - huden er helt spændt og blank.

15.07: Dårlig balance. To personer skal støtte Ann-Sofie. Det er meget svært for hende at koordinere benene som er helt stive ved gang og løftes ikke fra gulvet ved gang.

18:43: Hjælp fra to personer til at tilgå toilettet. Har svært ved at stå på benene.

18:46: Sad og halvsov. Svært at få beboer til at lave aktiviteter. To personer får Ann-Sofie fra kørestol til toilet, da hun ikke kunne dreje fødderne. Forsøgte at komme op og stå, men det kunne ikke lade sig gøre. Medarbejderen kan ikke huske, at Ann-Sofie har opført sig på den måde før.

29.9.2020 (Tirsdag)

11.58 tilkalder mor til Ann-Sofie personalet. Da strømpen fjernes fra højre fod, fremstår anklen hævet til dobbelt størrelse, er rød og blåmarmoreret. Beboer overføres til sygehuset.

30.9.2020 (Onsdag)

Klokken 20.30: Bliver opereret i begge ankler efter brud. Tre benbrud på højre ben og over revet ledbånd. Benbrud på venstre ankel. Måtte vente med operation, fordi anklerne var så hævet, at hævelsen skulle falde først.