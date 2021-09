Omstridt abortlov: Virksomhed vil hjælpe ansatte ud af Texas

Den amerikanske it-virksomhed Salesforce, der også leverer produkter og service til mange danske virksomheder, står for dagens solstrålehistorie. I hvert fald hvis man mener, at den nye abortlov i Texas er problematisk.

I en besked via platformen Slack skrev virksomheden til flere tusinde ansatte, at den vil hjælpe med at omplacere medarbejdere og deres familier, hvis de er bekymrede over den nye lovgivning.

'Det er utroligt personlige problemer, der påvirker mange af os direkte - særligt kvinder. Vi anerkender og respekterer, at vi alle har stærke og forskellige perspektiver. Som virksomhed støtter vi alle kvinder i Salesforce og alle andre steder,' står der i beskeden, som mediet CNBC har fået fingrene i.

'Med det sagt vil Salesforce hjælpe med at omflytte dig og din nærmeste familie, hvis du har bekymringer over adgang til reproduktiv sundhedspleje i din stat,' fortsætter den.

Direktør bekræfter

Efter CNBC publicerede historien, har virksomhedens administrerende direktør, mangemilliardæren Marc Benioff, delt den på Twitter.

'Ohana, hvis du vil flytte, vil vi hjælpe dig med at forlade TX (Texas, red.). Det er dit valg,' skriver han efterfulgt af et hjerte. Ohana betyder 'familie' på hawaiiansk.

At Salesforce gør lige det ekstra for sine ansatte er ikke noget nyt.

De sidste fem år har virksomheden ligget i top ti på magasinet Fortunes liste over verdens 100 bedste virksomheder at arbejde for. I 2021 blev virksomheden nummer to.

Marc Benioff er ifølge tal fra juni 2021 god for mere end 60 milliarder kroner. Foto: Darron Cummings/AP

Virksomheder træder til

Salesforce er ikke den første virksomhed, der har blandet sig, efter loven blev vedtaget og siden trådte i kraft.

Taxavirksomhederne Lyft og Uber har begge meldt ud, at de vil betale de juridiske udgifter for chauffører, der bliver anmeldt for at have kørt kvinder til abortklinikker, skriver CNBC.

Loven gør det nemlig ikke ulovligt for kvinder at få abort, når hjerteslag kan måles i fostret, men i stedet gør den det ulovligt for andre at foretage aborterne eller hjælpe med det, selv hvis graviditeten er resultat af incest eller voldtægt.

Også datingvirksomheden Bumble samt virksomheden bag Tinder har iværksat en indsamling for at hjælpe kvindelige ansatte, der vil have en abort.

Og så har også unge på sociale medier som TikTok og Reddit dannet en internet-hær for at stoppe loven. Det kan du læse mere om her.

