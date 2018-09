Omstridt butikscenter skal jævnes med jorden

Frydenlund Centret i Aarhus, der i en lang periode har stået halvtomt og været uroplaget, er snart fortid.

I hvert fald hvis det står til ejeren af centeret, NREP - Nordic Real Estate Partners Aps.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

I stedet for centeret, skal der opføres en boligkarré-bebyggelse på godt 20.000 etagekvadratmeter i fire-seks etager. I stueplan mod Viborgvej og Frydenlunds Allé skal der være butikker og restauranter.

Forslaget er for tiden i en såkaldt forundersøgelse ved kommunen og vil herefter komme i høring blandt beboerne i området, førend en ny lokalplan vil blive udformet, og den nye plan for centret vil blive ført ud i livet.

- Vi ønsker en tidlig borgerinddragelse i forhold til planerne og er allerede i dialog med Fællesrådet for Møllevangen, Fuglebakken, Frydenlund og Charlottehøj. Vi planlægger et borgermøde om omdannelsen af Frydenlund Centret - det bliver formentlig lige efter efterårsferien - hvor både fællesrådet og centerets ejer vil være repræsenteret, fortæller Thomas Lygum Sidelmann, arkitekt i kommunens planafdeling, til Aarhus Stifstidende.

Skal være til familier

Kommunen står fast på, at mindst 30 procent af boligarealet skal være boliger, der er egnet til familier. Derudover er studieboliger også tænkt ind i planen. Målet med det er at skabe blandede boligområder.

Hvis alt går, som det skal, vil der ligeledes blive etableret et letbane-stop, når det nye projekt står klar.

- Planen er, at der med næste etape af letbanen kommer et letbanestop ved Frydenlund, så også derfor harmonerer projektet godt med ønskerne om fortætning langs letbanen, siger Thomas Lygum Sidelmann.

Frydenlund Centret har den seneste tid været plaget af en lang række uroligheder, hvor unge gentagne gange har lavet hærværk, kastet med sten og lignende. For få måneder siden blev et pizzeria i centeret for eksempel smadret med baseballbats af en stor gruppe unge.

Den gentagne ballade har fået flere butiksejere til at forlade centeret.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Lygum Sidelmann, men uden held.