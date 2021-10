Omstridt lægeklinik bliver lukket ned

Ejerne af Charlottenlund Lægehus, der er mistænkt for overfaktureringer af det offentlige, må ikke længere drive lægeklinik.

Det fremgår af en afgørelse fra Landssamarbejdsudvalg for Almen Praksis (LSU). Det skriver Politiken.

- Lægerne har gentagne gange påført regionen unødvendige sygehjælpsudgifter og unødvendige lægemiddeludgifter, lyder det i afgørelsen ifølge Politiken.

LSU vurderer desuden, at 'klinikejernes adfærd samlet set udgør en meget alvorlig misligholdelse af overenskomst om almen praksis (...) lægerne udelukkes fra at praktisere efter overenskomsten om almen praksis', står der i afgørelsen.

I udvalget deltager regionerne og Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Politiken har afdækket problemer med lægeklinikken, som er mistænkt for overfaktureringer af Region Hovedstaden.

Ifølge Politiken har lægeklinikken blandt andet haft fodboldklubberne FCK, Brøndby og FC Nordsjælland som kunder.

De har betalt for diverse prøver og sundhedstjek. Men samtidig skal klinikken have opkrævet betaling hos Region Hovedstaden for de samme ydelser.

Samtidig har patienter meldt, at lægehuset opkrævede penge fra regionen for konsultationer og behandlinger såsom knoglebrud og hjemmebesøg, som de ikke kunne genkende.

Ejerne af klinikken stod også bag testfirmaet Medicals Nordic. Det havde sammen med firmaet SOS International i en kort periode opgaven med at udføre lyntest for statens regning. De to firmaer blev hurtigt fyret.

Politiken havde blandt andet afdækket, at personfølsomme data blev håndteret på WhatsApp, og at der var tvivlsomme sikkerheds- og hygiejneforhold.

De to ejere af lægeklinikken skriver i en mail til Politiken, at de vil indbringe afgørelsen fra udvalget for domstolene.

De mener ikke, at lægeklinikken har overfaktureret, og at 'afgørelsen er truffet på et særdeles mangelfuldt grundlag - herunder blotte formodninger uden relevant bevis'.

De to ejere af klinikken og en menig ansat bliver ifølge Politiken efterforsket af politiet. Det bliver undersøgt, om der er tale om bedrageri.