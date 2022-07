Omstridt Netflix-tiltag spreder sig

Netflix tester nye funktioner, der skal forhindre personer i at dele konti

For at bevare sin position som den største streamingtjeneste vil Netflix slå hårdere ned på deling af brugernavn og kode.

Siden marts har streaminggiganten testet funktioner, der skal forhindre personer i at bruge andres konti gratis i Chile, Costa Rica og Peru.

Her er Netflix-kontoen tilknyttet én adresse, hvor streamingtjenesten kan benyttes, men skal kontoen bruges i andre hjem, skal der betales omkring 22 kroner yderligere om måneden for hver ekstra bruger.

I næste måned spreder Netflix-tiltaget sig til Argentina, Den Dominikanske Republik, El Salvador, Guatemala og Honduras, fortæller de i en pressemeddelelse.

Færre betalende kunder

- Det er dejligt, at vores medlemmer elsker Netflix' film og tv-serier så meget, at de vil dele dem bredt, lyder det fra Chengyi Long, direktør for produktinnovation.

Annonce:

- Men nutidens udbredte deling af brugere mellem husstande underminerer vores langsigtede evne til at investere i og forbedre vores service.

Tidligere i år annoncerede Netflix det første abonnementsfald i mere end et årti, og siden er det kun gået nedad.

For andet kvartal i træk mistede Netflix abonnenter. Fra april til juni mistede streamingtjenesten 970.000 betalende kunder.

Det fremgår af kvartalsregnskabet fra selskabet, der nu har knap 221 millioner abonnenter verden over.

Reklamer

Udover at slå hårdere ned på deling af konti, arbejder Netflix sammen med Microsoft om at lancere et billigere abonnement, der inkluderer reklamer.

Samarbejdet med Microsoft blev annonceret 13. juli. Microsoft blev her præsenteret som Netflix' globale reklameteknologi- og salgspartner.

Konkurrencen på streamingmarkedet er de seneste blevet større.

I maj annoncerede Disney+, at de i første kvartal af 2022 havde tiltrukket næsten otte millioner nye abonnenter, og nu havde 137 millioner abonnenter.

27 anbefalinger: Det skal du streame i ferien

Annonce:

Sandheden om superskurken

Lønnen afsløret: Steget 1400 procent