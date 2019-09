Omstridt omfartsvej deler stadig Mariager efter dødsdommen

En enkelt lastbil kører langsomt hen over de toppede brosten, mens en mand åbner døren til Kim Christiansens bodega A'Porta midt i den nordjyske by Mariager.

Fredag meldte Regeringen ud, at de træder på bremsen og sender den planlagte omfartsvej i graven.

En smutvej udenom Mariager Regeringen lagde fredag planerne om en omfartsvej udenom Mariager i graven Den tidligere regering og DF havde i finanslovsaftalen afsat 12 millioner kroner til en VVM-undersøgelse Mariager Omfartsvej var en del af deres infrastrukturplan Oprindeligt var der afsat 377 millioner kroner til smutvejen Ifølge Vejdirektoratet ville en personbil have sparet tre minutters transporttid Daværende transportordfører for DF Kim Christiansen bor selv i Mariager, hvor han og konen driver en bodega Han og DF fik hård kritik for at ville lave en vej, der ikke var behov for Senere lavede DF en u-vending og afkortede vejen, så prisen istedet ville ende på 80 millioner kroner Der er cirka 2.500 indbyggere i Mariager

Debatten har undervejs været hård, og da Ekstra Bladet besøgte Mariager ovenpå nyheden, var det kun de få, der ville stå frem med navn, når snakken faldt på landets nok mest berømte smutvej.

Indenfor på Dansk Folkepartis tidligere transportordførers bodega er tjeneren ikke meget for at sige noget som helst om den vej, og ejeren er her ikke. Han er på weekendophold med sin kone, får vi at vide.

Alle kender alle

Længere oppe ad gaden strømmer kunderne ud og ind af bageren, men ingen har lyst til at fortælle deres holdning til sagen.

Vi prøver også udenfor på fortorvet, hos frisøren, på pizzariaet og ved springvandet på torvet uden held.

- Det er jo en lille by, som en af bagerkunderne siger.

Den omstridte omfartsvej skulle have koblet sig på dette t-kryds i Mariagers udkant. Foto: René Schütze

Den sætning hører vi igen og igen, mens folk skynder sig videre. De fleste forretningsdrivende vil heller ikke stå frem med navn.

- Alle kender alle, så det kan hurtigt gå ud over ens forretning, hvis man siger sine holdninger, fortæller en af dem.

- Lastbilerne skal jo herind

I butikken Strikketorvet, har ejeren Elin Andresen, 73, heller ikke lyst til at sige så meget om den sag i første omgang.

- Der er jo mange delte meninger om det, forklarer hun.

Selv prøver hun at se omfartsvejens dødsdom fra begge siger.

- Det er både godt og skidt. Det er godt, at vi ikke skal bruge penge på den vej alligevel. Som almindelig borger kan det godt være svært at forholde sig til alle de millioner, siger hun.

73-årige Elin Andresen kan se både plusser og minusser. Foto: René Schütze

Hun har drevet forretning på stedet i årtier, men har aldrig været træt af lastbilerne.

- Vel er der da trafik, og huset her gynger da også en gang imellem, men det er ikke noget, der generer mig. Lastbilerne skal jo herind og levere varer til alle alligevel, siger hun og tilføjer med et grin:

- Det positive ved alt det her er da, at byen er blevet både berømt og berygtet.

En farce

Inde ved siden af hos optikeren, er modtagelsen af nyheden afdæmpet.

- Det har jeg ingen holdning til, men det er da ikke noget der ændrer min hverdag, om der er en omfartsvej eller ej, siger 40-årige Michael Steensgaard.

- Jeg synes egentlig ikke, der kommer så voldsomt meget trafik ind gennem byen, fortæller Michael Steensgaard, 40. Foto: René Schütze

Som så mange andre i byen, er han træt af, at den famøse smutvej har fyldt så meget.

- Hele den sag er blevet til lidt af en farce, desværre, mener han.

- Ville slå byen ihjel

En af de få i Mariager, der gerne deler sin ærlige mening, finder vi i smykkebutikken.

- For os i butikkerne er det en god ting, at den vej ikke bliver til noget, for så skal folk jo ned forbi os, når de skal gennem byen, siger Winnie Jensen, 31.

31-årige Winnie Jensen er glad for, at omfartsvejen er lagt i graven. Foto: René Schütze

Hun er overbevist om, at projektet ville have koste midtbyen for meget liv.

- Jeg tror, en omfartsvej ville slå byen ihjel. Det skete for Assens (mellem Mariager og Hadsund, red.), da der kom en vej udenom byen, fortæller hun.

- Hvis der kom en omfartsvej, ville folk nok gå i butikkerne i Hobro, Hadsund eller Randers i stedet for at køre herind, siger Winnie Jensen, 31. Foto: René Schütze

- Vi sejrede ad helvede til