Omstridt Trump-ballon kommer på museum

'Trump baby' går på pension på et museum i London

Den noget kontroversielle 'Trump baby'-ballon bliver snart udstillet på museum.

Det skriver Independent.

Den enorme ballon, som forestiller den snart forhenværende amerikanske præsident Donald Trump i ble og med en telefon i hånden, bliver udstillet på Museum of London i London, Storbritannien.

- Når de sender luftskibe op for at få mig til at føle mig uvelkommen, er der vel ikke nogen grund til, at jeg kommer til London, lød det fra Donald Trump, dengang han mødte sin dobbeltgænger i London. Foto: Tolga Akmen/Ritzau Scanpix

Satire

- Vores museum er ikke politisk og har ikke en holdning til tilstandene i amerikansk politik, siger museets direktør Sharon Ament ifølge Independent.

- Vi bruger humor meget, og vi laver sjov med politikere. Ballonen er - bogstaveligt talt - et stort eksempel på dette. For nogle er det en sjov ting, det får dig til at smile og grine, fordi det er satire, fortsætter hun.

Trump-ballonen kom til verden i 2018, da en flok britiske aktivister, som mente, at Trump opførte sig som en baby, indsamlede en stor sum penge til den den gigantiske ballon.

Ballonen har ad to omgange har svævet hånende i luften over Londons gader, når præsidenten besøgte landet.

Den har også besøgt Danmark. Det skete i september 2019, hvor Trump skulle have besøgt landet.

Sådan så det ud, da Trump-baby besøgte København i 2019. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

