Onsdag er der nyt om coronarestriktioner

Regeringen forventer at kunne fremlægge en plan for, hvilke restriktioner der skal bestå efter 31. januar.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det vil ske onsdag, skriver ministeriet, der i samme ombæring oplyser, at regeringen har bedt Epidemikommissionen vurdere, om corona fortsat skal være en samfundskritisk sygdom.

Den kategorisering, der blandt andet betyder, at en lang række værktøjer til at dæmme op for smitten bliver tilgængelige, står til at udløbe 5. februar.

'Trods høje smittetal ser vi en opmuntrende udvikling i antallet af indlæggelser, særligt på intensiv. Det skyldes ikke mindst den store vaccinetilslutning, hvor Danmark er blandt de lande i verden, der er længst fremme med 3. vaccinestik.'

'Det giver et solidt grundlag for epidemikontrol, og jeg ser frem til at modtage Epidemikommissionens indstilling,' siger sundhedsminister Magnus Heunicke i pressemeddelelsen.

Regeringen modtager Epidemikommissionens indstilling i starten af uge 4 og vil herefter fremlægge indstillingen for folketingets partier, står der.