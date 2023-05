Onsdag går alarmen: Organisationer deler vigtig advarsel

Når luftsirenerne onsdag skal testes, vil man ligeledes teste det nye digitale varslingssystem S!renen, som vil dukke op på danskernes mobiltelefoner og afsende en høj lyd og vibrationer.

Det har blandt andre fået organisationerne Danner og Lev Uden Vold til at advare voldsudsatte kvinder og mænd.

Nogle af dem har nemlig en hemmelig mobiltelefon gemt, og skal den forblive hemmelig, skal man handle, inden testen finder sted onsdag klokken 12. Man kan ikke komme udenom den højlydte alarm, hvis ens telefon er tændt.

Sluk den!

Derfor lyder opfordringen til de voldsudsatte fra både de to organisationer og Beredskabsstyrelsen: Sluk telefonen.

- Vi ved, at der er nogle, der lever i forhold med psykisk og fysisk vold, hvor deres partner simpelthen kontrollerer deres telefoner: Holder øje med, hvem de skriver med, hvem de ringer til, og som sørger for, at den voldsudsatte ikke selv kan bruge telefonen, forklarer direktør hos Lev Uden Vold Elsebeth Kirk Muff til Ekstra Bladet.

- Og nogle kan have en ekstra telefon. Det kan både være en, de har, fordi de simpelthen har en flugttaske stående parat. Andre har en ekstra telefon, så de kan kommunikere, skrive sms'er med deres familie eller venner, uddyber hun.

Direktør hos Danner Mette Marie Yde uddyber:

- Onsdag klokken 12 vil der på skjulte telefoner, som ikke er slukkede, lyde en sirene, og potentielt set kan det jo udvikle sig til en rigtig farlig situation, hvis der er kontrollerende, psykisk og fysisk vold i det parforhold.

En ekstra forholdsregel

Ud over at slukke telefonen bør man også være opmærksom, når testen er overstået, fortæller kommunikationschef hos Beredskabsstyrelsen Lars Aabjerg Pedersen.

- Hvis man har sin telefon slukket i det tidsrum, hvor advarslen er aktiv, bør man ikke modtage den. Så man skal sørge for at holde sin telefon slukket, og så skal man være opmærksom, når man tænder den igen for alle tilfældes skyld.

- Det bør ikke ske, at man modtager en alarm, hvis telefonen har været slukket, men situationens potentielle alvor taget i betragtning, er det nok en rigtig god idé at tage den forholdsregel også, siger han til Ekstra Bladet.

- I morgen kan vi forberede os og gøre opmærksom på det inden den her test. Men det er jo ikke noget, man kan forberede sig på, når der pludselig kommer en rigtig varsling?

- Det er korrekt. Vi kan ikke differentiere på den måde. Men man kan på den anden side sige, at der kun vil komme en advarsel via det her system, hvis det er meget, meget alvorligt. Altså, hvis det er det, man kalder en akut situation med livsfare for et større antal mennesker.

Retningslinjer

Hos Lev Uden Vold har direktør Elsebeth Kirk Muff forståelse for argumenterne for at indføre det nye varslingssystem.

- Vi skal bare vide, hvad retningslinjerne er fremover, for så er det det, vi må kommunikere. Altså; sørg for at have eventuelt hemmelige telefoner slukkede, siger hun.

Samme budskab lyder fra Danner-direktøren:

- Jeg tænker, at det er meget vigtige grunde, hvis myndighederne sætter sådan en alarm i gang. Men hvis det er en metode, de begynder at bruge fremadrettet, kunne opfordringen være, at skjulte telefoner skal være slukket, når ikke man bruger den.