Onsdag kan temperaturen nærme sig dansk varmerekord

Et kort besøg af den hedebølge, der har ramt særligt det sydlige Europa med temperaturer op over 40 grader, kan onsdag give temperaturer op mod 35 grader i dele af Danmark.

Det fortæller vagtchef Mette Wagner fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Onsdag tager temperaturen et nøk opad, og der ligger vi nok på en 28 til 33-35 grader måske, og så må vi se, om det kommer højere op, hvis vindretningen er rigtig, siger Mette Wagner.

Ifølge DMI's prognoser mandag aften klokken 20 kan eksempelvis Viborg og Holstebro i Jylland se frem til 35 grader onsdag eftermiddag.

Dermed ser temperaturen ud til at nærme sig den danske varmerekord på 36,4 grader i Holstebro fra 1975.

DMI tør dog ikke spå om, hvorvidt rekorden står for skud.

- Det vil jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Der er så mange usikkerheder i, om vi når den eller ej, siger vagtchef Mette Wagner.

Men skal vi derop omkring, skal vinden være rigtig.

- Så er det, at vi skal have vinden fra en sydlig retning, så luften kommer nede fra Sydeuropa over Tyskland og ind over Danmark, og så skal vi have meget svage vindforhold

I forhold til tirsdag nævner hun Sønderjylland, som det sted, det kan blive varmest.

- Tirsdag ser det ud til, at vi generelt får et snit på 25 til 30 grader og nogle steder måske 31 eller 32 grader, siger vagtchefen.

Da det kun er tirsdag og onsdag, at temperaturen ser ud til at nå over 28 grader, ser det dog ikke ud til, at en hedebølge rammer Danmark.

Det er det sydlige Europa dog blevet ramt af den seneste tid.

Mandag har flere franske byer eksempelvis målt nye varmerekorder. I Nantes er der målt 42 graders varme.