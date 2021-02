Op mod 10.000 køreprøver sat på pause under corona

Teorien er på plads og timerne bag rattet i skolevognen er kørt. Der mangler bare de sidste afgørende prøver for at få kørekortet i lommen. Dansk Kørelærer-Union vurderer overfor Radio4, at mellem 8.000 og 10.000 danskere lige nu er i klemme, fordi de har fået deres prøver aflyst på ubestemt tid.

Og det skaber problemer for køreskoleeleverne, siger formand for Dansk Kørelærer-Union, Bent Grue til Radio4.

- Vi har en hel masse elever, som ikke har kunnet få lov at komme til teoretiske og praktiske prøver i lang tid efterhånden. Og der er mange, der er kommet i klemme erhvervsmæssigt, siger Bent Grue til Radio4 Morgen.

En af dem, der mærker konsekvenserne, er 37-årige Peter Bendix Nørring, der var i gang med at generhverve sit kørekort, inden der igen blev lukket ned:

- Jeg startede med generhvervelsen i november sidste år, og i starten af december blev jeg kontaktet af en udenlandsk virksomhed, som gerne ville ansætte mig, hvis jeg fik kortet i hus. Men et par dage inden min teoriprøve blev min prøve aflyst, siger Peter Bendix Nørring til Radio4 Morgen.

Virksomheden har nu sagt, at de stadig gerne vil ansætte Peter Bendix Nørring, hvis han får sit kørekort.

Men ifølge transportordfører for Socialdemokratiet, Thomas Jensen, skal Peter Bendix Nørring og de op til 10.000 andre køreskoleelever ikke regne med, at køreprøverne bliver genoptaget lige nu:

- Man kan sidde og komme til at hoste eller ånde, så man kan smitte hinanden. Derfor er det et af de områder, hvor vi endnu ikke har ønsket at genåbne, fordi det er for risikabelt i forhold til smittespredningen, siger Thomas Jensen til Radio4 Morgen.

Den melding betyder, at 2021 bliver et sejt år at komme igennem både for køreskolelærere og -elever, vurderer formand for Dansk Kørelærer-Union, Bent Grue. Også når køreskolerne på et tidspunkt får grønt lys til at åbne igen:

- Der bliver kamp om pladserne. Det hele bliver skubbet, og vi kan ikke arbejde mere, end vi gør. Der bliver rigtig lang ventetid på både at kunne komme i gang med kørekortet, men også på at færdiggøre kørekortet, siger Bent Grue til Radio4.