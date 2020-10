Op mod 100 minkbesætninger skal aflives

Efter at have konstateret coronasmitte i 41 minkbesætninger i Nordjylland, ligesom der er mistanke om smitte i yderligere 20 danske minkbesætninger, vil regeringen nu slå besætningerne ned.

Op mod 100 nordjyske minkbesætninger kan ende med at blive aflivet, oplyser fødevareminister Mogens Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Smittespredningen hos de nordjyske minkbesætninger udgør efter myndighedernes opfattelse nu så alvorligt et problem, at regeringen har besluttet at aflive smittede besætninger, besætninger hvor der er mistanke om smitte samt besætninger i den umiddelbare nærhed af de smittede besætninger.

Det endelige antal afhænger af smitteudviklingen, men minkfarme uden smitte kan risikere at skulle aflive alle deres dyr, fordi de er tæt på andre farme med smitte.

- Jeg ser selvfølgelig med stor alvor på situationen i Nordjylland, hvor smitten i øjeblikket spreder sig hurtigt. Mit hovedfokus er på at sikre, at de nordjyske minkfarme ikke bliver en smitterisiko for mennesker, og derfor har regeringen besluttet at slå minkene ned, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Hver femte minkfarm i Hjørring har haft coronavirus

Ikke tilstrækkeligt

Myndighederne har uden held forsøgt at inddæmme smittespredningen. Man indførte f.eks. en øget smitteovervågning af minkfarmene, ligesom der blev indført krav om øget brug af værnemidler hos de ansatte på farmene. Men det har altså ikke været nok.

- Myndighederne har iværksat en række forebyggende tiltag med det formål at kunne stoppe spredningen, men det har vist desværre ikke at være tilstrækkeligt, og derfor må vi nu tage dette skridt, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Kompensation

De minkavlere, som nu bliver tvunget til at aflive deres besætning på grund af coronasmitte, vil få kompensation. Regeringen er samtidig åben for at give yderligere økonomisk kompensation til minkbranchen.

- Vi vil - i dialog med erhvervet - se på, hvilke muligheder der er for at understøtte branchen. Det gælder både i forhold til ejere og medarbejdere, siger fødevareminister Mogens Jensen (S) på pressemøde.

Her oplyser ministeren også, at det ikke umiddelbart er på tegnebrættet at lukke produktionen af mink i hele Danmark for at få bugt med smitten.

- Vores udgangspunkt er at angribe problemet, hvor det er - og forebygge at det spreder sig andre steder, siger fødevareminister Mogens Jensen.