Op mod hver fjerde smittede dansker har Delta-variant

Delta-varianten af coronavirus, som først blev opdaget i Indien, udgjorde i sidste uge op mod hvert fjerde smittetilfælde i Danmark.

Det fremgår af tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Varianten anses for at være mere smitsom end B117-varianten, der lige nu er dominerende i Danmark. Desuden mener SSI, at varianten formentlig medfører mere alvorlig sygdom.

Viggo Andreasen, som er lektor i matematisk epidemiologi ved Roskilde Universitet og en del af SSI's ekspertgruppe for matematisk modellering af epidemien, mener at det er værd at holde øje med varianten - også selv om den formentlig ikke er modstandsdygtig over for vacciner.

- Man må sige, at den nye delta-variant er voldsomt smitsom. Selv om børn smitter mindre, og selv om voksne omkring dem er vaccinerede, må man regne med, at Delta-varianten kan lave store epidemier i skoler i løbet af vinteren, siger han.

Han påpeger, at varianten af coronavirus kan give en udfordring, fordi den i højere grad end den dominerende variant i Danmark kan give alvorlige sygdomsforløb for børn og unge under 16 år, som endnu ikke er en del af det danske vaccinationsprogram.

- Der, hvor udfordringen kommer til at ligge, er, at børn og unge selv kan blive syge og få af dem måske alvorligt syge. Men de kan også komme til at smitte de af deres forældre og bedsteforældre, der ikke kan blive vaccineret, eller for hvem vaccinen ikke virker, siger han.

SSI har indtil videre fundet 66 tilfælde af varianten fra PCR-prøver i sidste uge. Seruminstituttet er dog ikke færdig med at analysere prøver, så tallet kan stadig stige.

Dermed er det indtil videre cirka hver femte af sidste uges prøver, der var inficeret med Delta-varianten.

Det får SSI til at anslå, at andelen af Delta-smittetilfælde i Danmark må ligge mellem 16,2 og 25,3 procent.