Op til 10.000 kroner per husstand: Her rammes flest af heftige prisstigninger på varme

4.500 kroner.

Så meget vil ekstraregningen i gennemsnit lyde på til cirka 140.000 husstande i 2018. For mange hundrede, vil prisstigningen være på omkring 10.000 kr.

Det viser en rapport, som Dansk Fjernvarme, fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, har lavet.

Det er det såkaldte grundbeløb, der siden 2005 er givet til 186 fjernvarmeværker, der bortfalder i slutningen af næste år, og giver de store regninger, som oftest vil lande i en jysk postkasse.

Større byer går fri

Tilskuddet er givet til mindre fjernvarmeværker, og derfor styrer de større byer generelt fri af prisstigningerne, mens over halvdelen af de husstande, der påvirkes, ligger i Region Nord- og Midtjylland.

På kortet nedenfor kan du se, hvor mange husstande i de fem regioner, der forsynes af fjernvarmeselskaber, der får frataget støtte. Støttebeløbet er fordelt ud på antallet af husstande for at vise, hvad prisstigningen per husstand i gennemsnit vil lande på.

Dog kan der være stor forskel på prisstigningerne fra værk til værk.

- Vores beregninger viser nogle ret store prisstigninger, men man skal huske, at det er teoretiske beregninger. Det vil sige, at vi har taget udgangspunkt i, at fjernvarmeselskaberne udelukkende har brugt tilskuddet til at sænke priserne. Dermed vil en fratagelse af tilskuddet føre til en modsvarende stigning i prisen.

- Men de kan også have brugt pengene til at investere i ny og bedre teknologi, så de kan producere fjernvarmen billigere og forhåbentlig ikke behøver at hæve priserne så meget, som beregningerne viser, siger Kasper Nagel, analytiker ved tænketanken Grøn Energi, der er finansieret af fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme, og fjernvarmeindustrien.

Få husstande - høj regning

Som det fremgår af kortet, så er det i Region Hovedstaden, at de berørte boligejere kan se frem til den højeste gennemsnitlige stigning i varmeregningen. Dog drejer det sig om meget få husstande, der vil blive berørt, fortæller Kasper Nagel.

- Vores analyse viser, at jyderne samlet set vil få den største regning, selvom tallene på regionsniveau kan se lidt anderledes ud, da gennemsnitsbeløbet per husstand er større i Region Hovedstaden. Det skyldes, at antallet af boliger, der bliver berørt, er langt færre i Hovedstaden og i Region Sjælland, end i de tre andre regioner. Lokale udsving i de jyske regioner, er derfor jævnet meget ud i opgørelsen.

Prisstigning for hvert varmeværk

I foråret 2016 lavede Grøn Energi en lignende undersøgelse, der dog var mere detaljeret.

Her tog de udgangspunkt i hvert fjernvarmeværk, der står til at miste tilskuddet. Her kan du se, hvor stor stigningen i gennemsnit vil være per husstand alt efter, hvilket fjernvarmeværk du er tilknyttet.

Dog kan der være mindre variationer i beløbene siden rapporten blev udgivet, understreger Kasper Nagel.

- Det er klart, at der kan være sket mindre ændringer rundt omkring inden for de seneste to år. Men grundlæggende mener jeg, at kortet giver et retvisende billede af, hvordan prisstigningerne vil fordele sig. Tilskuddet er nemlig cirka det samme i dag som dengang, og det er antallet af fjernvarmekunder formodentlig også.

