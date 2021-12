Op til nedlukning: - Udtalt smitte blandt rumænske migrantarbejdere

Tidligere enhedschef i smitteopsporingen fortæller, at smitte blandt migrantarbejdere var blandt afgørende grunde til, at smitte spredte sig så hurtigt blandt minkfarme sidste år. Statens Serum Institut erkender, at smitten blandt udenlandsk arbejdskraft ikke er belyst ordentlig

Mens Statens Seruminstitut til stadighed ikke kan forklare, hvorfor corona-smitten spredte sig hurtigt blandt minkfarme sidste år, kommer Søren Aggestrup, tidligere enhedschef for smitteopsporringen nu på banen med en højest opsigtsvækkende melding.

Det sker, efter Ekstra Bladet i sidste uge bragte en historie om, at myndighederne stadig ikke officielt kan forklare, hvordan corona-smitten spredte sig så hurtigt blandt minkfarme.

Her fortalte myndighederne, at de stadig ikke har slået fast, hvad der konkret spredte smitten.

Men Søren Aggestrup er ikke i tvivl:

- Det var almen kendt i smitteopsporingen, at der var udtalt smitte blandt rumænske migrantarbejdere, legale som illegale, siger Søren Aggestrup.

Afgørende betydning

- Vi havde ofte svært ved at få oplysninger om dem fra minkfarmerne og måtte oftest nøjes med en enkelt kontaktperson blandt arbejderne på de enkelte farme. Kommunikationen med dem var vanskelig og hvorvidt vores råd blev fulgt er usikkert. Migrantarbejderne var enten hyret ind direkte eller via vikarbureauer. Migrantarbejderne rejste rundt imellem minkfarmene og en meget stor del af dem var covid-positive. De boede ofte sammen og hvad de foretog sig i fritiden fik vi aldrig at vide.

- Hvad vurderer du værende den væsentligste grund til, at smitten spredte sig så hurtigt blandt danske minkfarme?

- Spredningen blandt og via minkarbejderne har efter min mening klart haft den mest væsentlige og afgørende betydning.

- Hvornår bliver I klar over det?

- Jeg kan ikke datoen, men det var flere måneder før 4. november.

Søren Aggestrup har en lang karriere i sundhedsvæsnet, og frem til august måned i år var han enhedschef for smitteopsporingen under Styrelsen for Patientsikkerhed. Arkivfoto: Anders Brohus.

Han var enhedschef i smitteopspringen frem til august måned i år. Han har tidligere udtalt sig til mediet Frihedsbrevet om problematikken, der 4. november sidste år betød, at alle mink i Danmark blev beordret slået ned, og at der blev etableret en hjælpepakke, der kan ende med at koste skatteyderne 19 milliarder kroner.

Fortalte det op gennem systemet

Frihedsbrevet spurgte 19. november i år øverste direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, om der blev sat gang i en undersøgelse på baggrund af den viden, som Søren Aggestrup fremfører. Hun svarede:

- Det er offentlig kendt, at der har været mange udbrud under hele epidemien blandt vandrende arbejdstagere. Det har primært skyldtes de private forhold, de boede under, når de er i Danmark. Det er mange mennesker på få kvadratmeter. Det har været et arnested for smitten. Men vi har på intet tidspunkt haft et datagrundlag, der tilsiger, at det i sig selv skulle være dem, der har spredt smitten blandt minkfarmene.

- Vi har på intet tidspunkt haft et datagrundlag, der tilsiger, at det i sig selv skulle være dem, der har spredt smitten blandt minkfarmene, sagde Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, 19. november på et pressemøde. I dag vil hun ikke kommentere sagen. Til gengæld erkender Statens Serum Insitut, at sagen ikke er belyst ordentligt. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Søren Aggestrup fortæller, at han har orienteret netop Anette Lykke Petri, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed, og at enhedschefen i styrelsens afdeling i Nordjylland også er orienteret. Til Anette Lykke Petris svar, siger han:

- Det er muligt, at der ikke var et datagrundlag, som umiddelbart kunne udtrækkes, men medarbejderne i smitteopsporingen var ikke i tvivl og det fremgik også af de interne referater, som blev udfærdiget af koordinatorerne hver aften.

- Hvem har du givet denne viden videre til?

- Det var kendt viden i smitteopsporingen og ledelsen i Styrelsen kendte til alt dette, siger Søren Aggestrup.

SSI erkender

- Hvorfor blev der ikke reageret på dette?

- Det ved jeg ikke. Jeg har også undret mig over, at man ikke meget tidligt 'indhegnede' de enkelte farme, og jeg har undret mig over, at minkfarmerne ikke medvirkede til dette.

- Hvorfor er det vigtigt for dig, at denne viden kommer frem nu?

- Det hører med til hele debatten om minksagen, og det giver en anden og væsentlig vinkel på denne.

Undervejs forsøgte Statens Serum Institut at få svar på, hvem der arbejdede på de danske minkfarme. Men 29. oktober kunne dagbladet information på baggrund af en pressemeddelelse fra Statens Serum Insitut fortælle, at der var sket en fejl i de spørgeskemaer, der var sendt ud til minkfarmerne omkring deres ansatte; skeamerne nåede aldrig frem.

I dag indrømmer Statens Serum Institut, at sagen ikke er belyst 'ordentligt'

'Minksmitte, der evt. blev spredt via udenlandsk arbejdskraft, er ikke blevet belyst ordentligt, da der har manglet data. Styrelsen for Patientsikkerhed registrerede 402 smittede pelserimedarbejdere på 8 forskellige jyske pelserier i november 2020. Personer, som ikke havde dansk CPR-nr indgik ikke i SSI’s smitteovervågning på det pågældende tidspunkt, og derfor kunne SSI ikke identificere disse smittede personer,' lyder det i et skriftligt svar.

Styrelsen for Patientsikkerhed lukker i

Samtidig oplyser Statens Serum Insitut, at der aldrig blev sendt nye breve ud til avlerne, efter fejlen blev opdaget:

'Der blev ikke siden sendt yderligere breve ud, da fejlen blev opdaget for sent.'

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker ikke at kommentere sagen. I stedet henvises til pressemødet 19. november.