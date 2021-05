Opfordrer 14.000 borgere til test

Et sogn oplever smitte på flere skoler og institutioner og opfordrer derfor deres indbyggere til at blive testet hurtigst muligt

Næsten 14.000 indbyggere i Kongens Lyngby Sogn bliver nu opfordret til at lade sig teste for smitte med coronavirus hurtigst muligt.

Det skriver Lyngby-Taarbæk kommune i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer, efter der er blevet registreret smitteudbrud flere steder i sognet, herunder på Lindegårdsskolen og Trongårdsskolen samt institutionerne Stoppestedet, Kernehuset og Carlshøj.

Kommunen oplyser i pressemeddelelsen, at smitteopsporingen er i kontakt med de berørte, og at kommunen ligeledes er i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for at begrænse smitteudbruddet i sognet.