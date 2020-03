Opfordrer 5000 ansatte til at blive hjemme

Siemens Gamesa, der beskæftiger tusindvis af ansatte i blandt andet Brande, Aalborg, Esbjerg og Vejle, har i kølvandet på udbruddet af coronavirus sendt en mail ud til alle medarbejdere med en opfordring til at arbejde hjemmefra.

Det bekræfter virksomhedens kommunikationsdirektør over for Ekstra Bladet. Der er ikke tale om et påbud, men en henstilling.

- Vi har sagt til vores funktionærer, at dem, der ikke behøver at være på arbejdspladsen for at kunne udføre deres daglige opgaver, bedes arbejde hjemmefra så meget som muligt, siger Frederikke Tømmergaard til Ekstra Bladet.

Mailen er blevet sendt ud til alle Siemens Gamesas medarbejdere i Danmark, hvilket er omkring 5000 personer. Derudover har dem, der er ansat gennem underleverandører, også fået beskeden. I alt er det cirka 8000 personer.

Medarbejderne opfordres desuden til at begrænse fysisk mødeaktivitet og i stedet holde møder via Skype.

Initiativet om at arbejde hjemmefra er blevet taget godt imod blandt medarbejderne, lyder det.

- Det gør folk virkelig med glæde. Vi vil gerne beskytte vores medarbejdere og hinanden. Det er så vitalt for os, at vores virksomhed fungerer, og derfor skal vi ikke tage nogen chancer, siger Frederikke Tømmergaard.

Frederikke Tømmergaard understreger, at ikke alle ansatte har mulighed for at arbejde hjemmefra. Eksempelvis er de, der arbejder med at fremstille vindmøllerne, selvsagt nødt til at møde fysisk op på fabrikkerne for at passe deres arbejde.

Derfor er det netop vigtigt, at de, der kan arbejde hjemmefra, gør det så meget som muligt for at undgå et eventuelt udbrud. Virksomheden har endnu ikke nogen konstaterede tilfælde af coronavirus.

