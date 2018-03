Opfordrer til at dræbe ulve: Jeg håber man piner og skærer ørerne og nosserne af

'Kan man blive straffet for at skrive, at man synes ulve i Danmark skal skydes og brændes?'

Sådan indledes et opslag i Facebook-gruppen 'Ulvefrit Danmark'. I kommentarsporet til opslaget diskuteres det, hvordan man - ustraffet - kan komme med forslag til, hvordan man kan tage livet af ulve, uden at det bliver en decideret opfordring til drab på dyrene.

'Jeg håber snart at fåreavlere ser fidusen i ikke at anmelde deres angreb, og i stedet fylder noget Carbofuran i kadaverne og lader ulvene æde op', skriver en bruger, der nævner nervegiften Carbofuran, som en måde at dræbe ulve på.

En bruger håber, at folk, der har problemer med ulve vil begynde at bruge nervegiften Carbofuran. Foto: Privat screenshot fra Facebook

Ulven er et fredet dyr, og det kan straffes med op til to års fængsel at dræbe en ulv. Lovgivningen er reguleret på europæisk plan og gælder i samtlige EU-lande.

Ikke overrasket

Bo Håkonsson, der er seniorrådgiver i naturpolitik og artsforvaltning i Danmarks Naturfredningsforening, er ikke overrasket over, at der tales om at dræbe ulve i Facebook-grupper.

- Jeg er ikke bekendt med i hvilket omfang, det sker i praksis. Udover at jeg i 2015 blev gjort opmærksom på et opslag i en Facebook-gruppe, hvor en skrev ordret: 'Jeg ved, der er skudt to ulve. Min ven har skudt den ene.' Det meldte jeg til politiet, fortæller Bo Håkonsson til Ekstra Bladet.

’Jeg håber at man piner, skærer ørerne, nosser osv. Af ulvene (nosserne er et lille problem med hunulvene), jeg kan kun opfodre til det, lad mig nu se, hvad straffen bliver’, skriver en anden bruger i kommentarsporet. Foto: Privat screenshot fra Facebook

Bo Håkonsson fortæller, at politiet var tre måneder om at behandle sagen, og beskeden til seniorrådgiveren lød, at de ikke ville gøre mere ved det.

Tidligere har han bedt Naturstyrelsen gå ind i en sag, der drejede sig om en åbenlyst ulovligt opsat fælde. Det kom der ikke mere end en løftet pegefinger ud af ifølge Bo Håkonsson.

Danmark har ikke plads til ulve

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen siger til Ekstra Bladet, at han på det kraftigste tager afstand til Facebook-grupperne, hvis eksistens han ikke har været bekendt med før nu.

- Jeg vil sige fuldstændig klart, at vi bor, og lever i et retssamfund, og der skal vi alle sammen som borgere holde os inde for loven, siger Venstres miljøordfører.

Han indvender dog, at Venstres holdning er den, at der ikke er plads til ulve i Danmark.

- Ulven er fredet på europæisk niveau, men min tilgang til det er, at reglerne bør laves om, så det bliver muligt at regulere det her. Så antallet af ulve holdes meget langt nede.

- Så ulvene skal slås ihjel?

- Jeg mener det enkelte land skal have mulighed for at regulere mængden. Det kunne være at skyde dem. Men jeg tager afstand fra at gøre det med gift, siger Erling Bonnesen.

- Men bliver spørgsmålet om hvorvidt borgere kan finde på at begå selvtægt på det her område overhovedet taget alvorligt fra politisk hold?

Vi tager det alvorligt

- Ja, det gør det. Det er første gang jeg hører om de her Facebook-grupper. Det tager vi alvorligt, og vi tager det med os. Den slags ting skal stoppes. Indtil videre skal reglerne laves om, og så går vi så efter at lave dem om, siger han.

Ekstra Bladet har kontaktet én af de personer, som har ytret sig i 'Ulvefrit Danmark'. Han ønsker ikke at 'hænges ud', men fortæller, at han synes det er helt okay, hvis borgere gør noget ved ulvene selv. Han siger yderligere, at han ved præcis hvad han må skrive, for at holde sig inden for lovens rammer.

For nyligt udkom en rapport fra Aarhus Universitet, der dokumenterer, at mindst otte ulve er kommet til Danmark, hvoraf fire af dem er sporløst forsvundet. Forskerne peger på, at de fire ulve sandsynligvis er døde, og at de ikke kan udelukke krypskytteri.