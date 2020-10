Opfordring fra myndighederne: Gem vaccinen til de udsatte

Rekordmange danskere er i år interesserede i influenza-vaccinen - af frygt for at løbe tør, opfordrer sundhedsmyndighederne til, at virksomheder, der benytter sig af vaccinen, kun lader særligt udsatte bliver stukket

Sundhedsstyrelsen har bedt virksomheder over hele landet om at holde igen med influenzavaccinationer til deres ansatte.

De bliver i et brev fra Sundhedsstyrelsen opfordret til at reservere influenzavacciner til brug for de sårbare borgere, samt sundhedspersonalet der er i kontakt med disse.

'Årets tilbud om gratis influenzavaccination trådte i kraft pr. 1. oktober 2020. Sundhedsstyrelsen ønsker med dette brev, at henstille til, at der indtil videre kun tilbydes influenzavaccination til personer, omfattet af det gratis tilbud om influenzavaccination', lyder det i brevet.

Stor efterspørgsel

'Hos Statens Serum Institut opleves der lige nu ekstraordinær stor efterspørgsel på influenzavacciner både fra offentlige og private aktører. Det er glædeligt, at mange ønsker at blive vaccineret, så alvorlige sygdomstilfælde kan undgås'.

'Efterspørgslen er dog aktuelt så stor, at Sundhedsstyrelsen må henstille til, at vacciner, indkøbt til brug for vaccination af målgrupperne for det gratis vaccinationsprogram, indtil videre kun anvendes til disse', står der i brevet fra myndighederne, hvor der fortsættes:

'Anvendes der vacciner til personer, der ikke er omfattet af målgrupperne for det gratis vaccinationsprogram, eller hvor rekvirenten ikke har forudbestilt ekstra vacciner til personer udenfor programmet før årets indkøb, kan der opstå en situation, hvor der ikke er vacciner nok til at vaccinere personer i særlig risiko'.

Sætter 1200 aftaler i bero

Hos landets største udbyder af vacciner, Danske Lægers Vaccinations Service, sætter de nu 1200 virksomhedsaftaler i bero. I stedet skal de bruges på de mest udsatte personer, skriver Ritzau.

- Vi har vaccineret i mere end 20 år og har ikke tidligere oplevet noget lignende, siger firmaets medicinske direktør og administrerende direktør i en fælles pressemeddelelse.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at kunne tilbyde vaccination til alle vores virksomhedskunder senere i år, men dette afhænger af kommende udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet, lyder det.