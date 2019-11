Opfordring til kvinder: Gro et overskæg for mændenes skyld

Ligesom mænd i årevis har kunnet støtte kampen mod brystkræft ved at erhverve sig et lyserødt 'Støt Brysterne'-badge, skal kvinder nu også til at gro et overskæg for at støtte kampen mod testikel-kræft gennem Movember-bevægelsen.

I hvert fald hvis det står til den amerikanske barberbladsproducent Billie, som producerer barberblade designet specielt til kvinder.

'Nyhed: Kvinder har overskæg. Vi er blevet oplært i at gemme dem, afblege dem, barbere dem - men det gør dem ikke mindre virkelige. Uklare og svage eller mørke og blændende, de er der! Så til denne Movember lader vi vores (tidligere) tophemmelige hår på overlæben gro', lyder det i et opslag på Billies Facebook og Instagram, hvor firmaet lover at matche de donationer, der kommer ind:

'Vi er et mærke skabt til kvinder, men vi er begejstrede for at støtte mændene i vores liv - vi matcher bidrag 100% op til 50.000 dollars.'

Billie beskriver sig selv som et 'barberings- og kropsbrand for kvinder, som er på en mission for at normalisere kvinders kropsbehåring og bryde stigmaer', hvilket man blandt andet gjorde med en stor kampagne i 2018.

I skrivende stund har 'Team Billie' indsamlet 480 dollars til Movember-kampagnen.

