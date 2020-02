Opfylder døende pars sidste ønske

En dag, mens den nu pensionerede hollandske Kees Veldboer stadig arbejdede som ambulanceredder, havde han lidt tid sammen med en døende patient, da en forflytning var blevet forsinket.

For at fordrive tiden spurgte han patienten, hvor han kunne tænke sig at køre hen.

Manden svarede straks 'havnen i Rotterdam', og i det øjeblik besluttede Kees Veldboer sig for at opfylde mandens ønske. Ved havnen arrangerede han endda, at manden kunne komme med ud at sejle en sidste gang, mens han stadig lå i båren.

Det skriver blandt andre britiske Metro. Også BBC den hollandske avis rtl har blandt andre omtalt historien om den nu 60-årige pensionerede ambulanceredder.

'For os er det nemt'

Et år efter sin oplevelse på havnen i Rotterdam startede Kees Veldboer Stichting Ambulance Wens sammen med sin kone, Ineke.

Eergisteren kon deze meneer nog één keer een rondvaart maken door de Biesbosch. pic.twitter.com/tSGnmU080w — St.Ambulance Wens (@StAmbulancewens) February 4, 2020

Han købte en hel flåde af gamle ambulancer, som han nu bruger til at køre døende patienter rundt for at opfylde deres sidste ønske.

- Det er så dejligt at se dem glade - for os er det nemt at gøre, men for dem er det helt specielt. Vi har kørt patienter mange kilometer, selv til andre lande, og taget dem nogle fantastiske steder hen, siger Kees Veldboer ifølge britiske Metro, og fortsætter:

- Men for mig er det smukkeste, vi har gjort, var da en kvinde skulle på hospice fra hospitalet en måned efter at have fået sin terminale diagnose.

- Det eneste, hun ville, var at se sit hjem en sidste gang - vi tog hende derhen, og hun stod bare der i en time og så sig omkring. To dage senere døde hun. Det var sådan et smukt ønske, så simpelt og alligevel så meningsfuldt for hende, siger Kees Veldboer.

14.000 patienter

Stichting Ambulance Wens forsøger at opfylde så mange sidste ønsker, de kan, uanset hvor skæve eller besværlige, de er. I de fleste tilfælde har patienternes pårørende ikke selv mulighed for at opfylde ønskerne, fordi patienten ikke kan forlade sin sygeseng eller på anden måde er immobil.

Kees og Ineke Veldboer står bag organisationen Stichting Ambulance Wens, der hjælper døende patienter med at få deres sidste ønske opfyldt. Foto: Ritzau Scanpix / Stichting Ambulance Wens

Organisationen består af i alt 270 frivillige, som alle er medicinsk trænet i tilfælde af, at der skulle opstå en akut situation med de alvorligt syge patienter.

Ifølge deres egne beregninger har de indtil videre opfyldt over 14.000 patienters sidste ønske.

Senest gik turen til Rijksmuseum i Amsterdam, hvor døende patienter kunne komme til at opleve en udstilling med Rembrandt.

En anden af hans ture gik til en fodboldkamp, hvor to fans ønskede at se deres yndlingshold Ajax spille en sidste gang, og en terminalt syg bedstemor fik lov at opleve at møde sit helt nyfødte barnebarn, før hun døde. I et tredje tilfælde bad et døende par om at få lov at se sne for sidste gang, og det blev også opfyldt af Stichting Ambulance Wens.

- Det handler ikke kun om at hjælpe patienten. Vi hjælper også deres familier og venner til at skabe smukke minder. Vi kan ikke kurere dem, men vi giver dem så meget glæde i deres sidste dage, og det er specielt, siger Kees Veldboer.