Opgiver kampen mod femte bølge

Selvom Tyskland har store problemer med voksende smittetal, der næsten fordobles hver anden dag, udelukker sundhedsministeren at komme med restriktioner inden jul. Han mener nemlig, at det eneste der kan stoppe den femte bølge, er obligatorisk vaccination

- Vi kommer ikke til at have en lockdown inden jul, men vi kommer til at få en femte bølge. Vi har nået det kritiske antal for omikron-tilfælde, lyder det fra Tysklands sundhedsminister Karl Lauterbach, som mener, at den eneste måde at stoppe pandemien er, hvis vaccination bliver obligatorisk.

Desuden kan Reuters fortælle, at sundhedsministeren heller ikke tror, der kommer en hård lockdown efter ferien.

Vaccinekrav

I Tyskland er det blevet forbudt for uvaccinerede at være på ikke-nødvendige steder i et forsøg på at få flere folk til at lade sig vaccinere, så landet kan få kontrol over det uhyggeligt stigende antal omikron tilfælde.

Vores store nabo til syd oplever i disse dage en fordobling af omikron-tilfælde hver anden til fjerde dag, hvilket hospitalerne i landet ikke havde forventet eller forberedt sig på.

Det forventes, at det tyske parlament skal tage stilling til vaccine-krav i begyndelsen af næste år. Tysklands nye kansler Olaf Scholz har tidligere sagt, at han støtter tiltaget om at gøre vacciner obligatoriske.

Søndag gjorde Lauterbach det klart igen, at han tror vejen ud af pandemien, er vaccinekrav.

- Jeg tror, at vi kan slå den, hvis vi får lukket hullerne gennem obligatoriske vacciner. Det er min klare overbevisning, lyder det fra sundhedsministeren til det tyske medie ARD søndag 19. december.