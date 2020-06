Ophæver corona-hotspot

I dag sløjfer Københavns Vestegns Politi deres sidste corona-hotspot ved Ishøj Havn.

Det sker i forbindelse med lempelsen af forsamlingsforbuddet.

'Mange har søgt mod Ishøj Havn i det flotte vejr, men vores løbende tilsyn for at undgå forsamlinger har generelt vist en fornuftig adfærd, og nu ophæver vi stedet som et særligt fokusområde i takt med udvidelsen af forsamlingsforbuddet', siger politidirektør Kim Christiansen i en pressemeddelelse.

Politiet har dog stadig øget coronaberedskab og kan genindføre corona-hotspots ved 'uhensigtsmæssig adfærd', lyder det.

Derfor opfordrer politidirektøren til, 'at man færdes med omtanke'.