Opholdsforbud: 2500 kroner for to minutters meditation

'Der kommer til at være kortere vej til bøderne,' lød det torsdag 23 april fra politiet efter en solrig dag med menneskemylder i gadebilledet.

De har efter alt at dømme holdt ord.

- Jeg forstår godt, at politiet skal statuere et eksempel, men det er sgu bittert, fortæller Mads Fries på 31 år.

I morges fik han en bøde på Islands Brygge. Han vidste ikke, at der var indtrådt et opholdsforbud.

- Jeg mediterer på havnen hver morgen. I dag nåede jeg at sidde to minutter i min poncho, og så fik jeg en bøde på 2500 kroner, fortæller han.

Artiklen fortsætter under billedet...



Ekstra Bladet så flere få bøder søndag 26 april. Blandt andet en ung mand, der tog armbøjninger på græsplænen. Foto: Anthon Unger

Ekstra Bladet var i området i en time og så flere få en bøde.

- Vi forstår godt, at de skal slå ned på dem, der ikke overholder reglerne, men os der kommer for at hente rabarberhorn i Lagkagehuset; der strammer de den vist, lød det overrasket fra Signe og Laura på 32 og 28 år, som siger, at de fik en bøde for at stoppe op og vise hinanden noget på mobilen.

Artiklen fortsætter under billederne...



Signe og Laura lagde deres rabarberhorn på bænken for at se noget på mobilen. Det kostede dem 2500 kroner. Foto: Anthon Unger

Også en mand, der sad og drak en øl, måtte hoste op med 2500 kroner i bøde. Foto: Anthon Unger

Politiet: - Toficret antal bøder

Vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard vil ikke sige, hvor mange bøder politiet har givet søndag, men afslører, at det er et tocifret antal.

- Den adfærd, der har været hernede, har simpelthen ikke været god nok, lyder hans forklaring på opholdsforbuddet.

Artiklen fortsætter under billedet...



Jesper Bangsgaard fortæller, at opholdsforbuddet ophører 1 maj kl. 23.59. Foto: Anthon Unger

- Vi har snakket med et par, der har fået bøder, som synes, I er lige lovligt strenge. Hvad tænker du om det?

- Når vi har et forbud, så skal det håndhæves.

Også I Nordvest i København er et toficret antal personer blevet sigtet for at overtræde forsamlingsforbuddet.

