Ophugningsstøtte er gået i fisk: - Det er en katastrofe

Fiskerne får udhulet deres økonomi, fordi regeringens lovede ophugningsstøtte lader vente på sig. En af dem, der mærker konsekvenserne, er Henning Finne. Han har solgt sit hus for at få luft i budgettet

Henning Finne er stoppet med at fiske i det farvand, han har fisket i siden 1981. I stedet fisker han nu efter en del af de 25 millioner kr., som han og en række fiskere blev stillet i udsigt af regeringen forrige oktober.

En reduktion i fiskekvoter har gjort det umuligt for størstedelen af fiskerne at fortsætte som erhvervsfiskere på Bornholm. Fiskeriflåden er simpelthen for stor i forhold til de kvoter, der er til rådighed.

- Lige p.t. kan man ikke leve af at fiske. Det kan slet ikke hænge sammen. Vi har mistet vores laks, og vi har mistet 92 procent af vores torsk.

- Det er en katastrofe, men ikke kun for mig. Det er jo alle de bornholmske fiskere eller fiskere i hele Danmark, som det koster penge, når vi ikke kan fiske, siger Henning Finne til Ekstra Bladet.

Har solgt sit hus

Henning Finne har en lang række udgifter til sin båd, der ligger stille i Hasle Havn. I alt har han udgifter for 15.000 om måneden.

Det er efterhånden kritisk at få hverdagen til at løbe rundt, hvorfor han har solgt sit hus for at få luft i budgettet. Samtidig banker inflationen afsted, mens også skyhøje gas- og elpriser efterlader en udhulet pengepung.

Og han er ikke alene. Problemet blev først omtalt på TV 2 Bornholm, og mediet skriver, at 23 ud af 27 bornholmske fiskere har efterspurgt ophugningsstøtte, men støtten lader vente på sig.

- Jeg er megafrustreret, fordi der ikke er en løsning. Båden ligger bare og koster mig penge hver eneste måned.

Henning Finne har fundet sig et nyt job på land hos kystredningen, da det er tæt på umuligt at fiske i Østersøen. Foto: Pelle Rink

I oktober sidste år afsatte regeringen 25 mio. kr., der skulle gives til fiskere i ophugningsstøtte til deres både, fordi fiskekvoterne blev kraftigt reduceret, men det er langt fra nok ifølge Henning Finne.

- Det koster i omegnen af 50 millioner kroner bare på Bornholm. Der skal mange flere penge til, siger han.

Han bliver bakket op af direktør i Dansk Fiskeriforening Kenn Skau Fischer.

- Vi har helt fra starten efterlyst at man afsatte 75 millioner kroner, siger Kenn Skau Fischer.

- Frygtelig situation

I Dansk Fiskeriforening har emnet længe været på dagsordnen.

- Det er dybt beklageligt, at vi ikke har en ophugningsordning på plads endnu. Kombinationen af dybe restriktioner i forhold til, hvilke fisk de må fange, og at kvoterne er lave, har gjort, at mange af fiskerne har fået udhulet deres økonomi.

- Det er en frygtelig situation, som de står i. Det er meget svært at se lyset for enden af tunnelen, siger Kenn Skau Fischer.

Ifølge direktøren er de betingelser, der i øjeblikket gælder for Østersøen, ødelæggende for økonomien for hovedparten af fiskerne.

- Derfor har vi allerede for tre år siden efterlyst en ophugningsordning, der gav fiskerne mulighed for at komme ud af erhvervet på en værdig måde i Østersøen, siger Kenn Skau Fischer.

Ingen svar inden frist

Ekstra Bladet har forhørt sig hos Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, om der er udsigt til ophugningsstøtte hos fiskerne. Ministeriet er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets frist inden deadline. Ministeriet oplyser, at de giver et uddybende svar i løbet af næste uge.

Til TV 2 Bornholm, der ligeledes har omtalt problemerne omkring ophugningsstøtte, har ministeriet svaret, at fødevareminister Rasmus Prehn (S) ikke har nogen kommentarer til, hvornår der sker en udbetaling af den lovede ophugningsstøtte.

Presseafdelingen oplyser, at der lige nu ikke er noget nyt i sagen, og derfor kan de heller ikke kan sige, hvornår der sker noget, skriver TV 2 Bornholm.