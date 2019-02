Opkald en kakerlak efter din eks og se den blive ædt

Valentinsdag nærmer sig med hastige skridt.

Når datoen skriver 14. februar, vælger mange par at sende kærlighedserklæringer til hinanden, give hjerteformede æsker med chokolade i eller tage på et romantisk ophold.

Men det vil en zoologisk have i byen El Paso i den amerikanske delstat Texas lave om på.

Nu kan man nemlig opkalde en kakerlak efter sin eks og se den blive ædt.

Det skriver El Paso Zoo på deres hjemmeside.

Flere tusinde mennesker har allerede skrevet til El Paso Zoo for at se deres 'eks' blive ædt.

På selve valentinsdag kan man via livestreaming se kakerlakkerne blive ædt af en surikat. El Paso Zoo kalder begivenheden 'den perfekte valentinsdag'.

- Surikater elsker at få kakerlakker som en snack. Hvilken bedre måde at fejre valentinsdag på end at fodre dem en kakerlak opkaldt efter en ekskæreste? siger Sarah Borrego, som arbejder hos El Paso Zoo og står bag begivenheden.

Timon, fra Timon og Pumba, er faktisk en surikat. Foto: Ole Lind

Valentinsdag er en fast tradition i USA og har de seneste år gjort sit indtog i Europa.