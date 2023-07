Oplever boom efter Lauritz-konkurs

Selvom sommerferien normalt er en meget stille periode for auktionshuse, har Auktionshuset Sønderjylland oplevet en stigende interesse.

Det siger Pia Dyring Lassen, der er direktør og ejer af Auktionshuset Sønderjylland.

- Vi kan mærke, at der kommer mange flere kunder til, og der er meget mere efterspørgsel og interesse for, hvad vi kan og har af muligheder. Når jeg kigger på tallene for de sidste to måneder, er det normalt en lav periode, men vi har fået mange flere bud ind, end vi plejer at få, siger hun til Radio4.

Tiltrækker Lauritz-kunder

Nu er de også begyndt bevidst at tiltrække nogle af Lauritz.coms tidligere kunder, siger hun.

- For et par måneder siden blev vi enige om at lave nogle flere designannoncer, og vi kunne mærke, at der kom mange flere folk ind. Det var en beslutning, vi tog, fordi efterspørgslen var der, så vi ændrede lidt på markedsføringen, siger hun.

Og hun kan mærke, at de nye kunder har Lauritz.coms økonomiske deroute i baghovedet, når de taler med dem.

- Det er måden, de efterspørger tingene hos os. De er hele tiden interesserede i tilbagebetalingen. Betalingen fylder for dem. Og det kan jeg sagtens forstå. Det er jo ikke mine ting, det er deres ting, og de skal have pengene for dem, siger hun.

Tidligere på ugen gik Lauritz.com gik konkurs. Det skete efter to uger, hvor virksomheden var gennem en såkaldt rekonstruktionsproces. Og det kommer efter nogle tumultariske måneder for auktionshuset.

Blandt andet har virksomheden været i vælten for at bruge deres kunders penge som kassekredit og for ikke at have tilbagebetalt de penge, som kunderne har haft til gode efter salget af deres varer. Og det har fået Lauritz.com’s kunder til at søge mod andre auktionshuse.

Stigende interesse efter konkurs

På Radio4 Morgen har vi ringet rundt til en række af landets større auktionshuse og spurgt, om de har kunnet mærke en stigende interesse efter Lauritz.com’s konkurs.

Det kunne Auktionshuset Hørsholm svare ja til. Hos Holstebro Auktioner oplyste de, at de i denne uge har haft lige så mange kunder som hele sidste sommer. Og hos Campen Auktioner, der har lokaler i Randers, på Samsø og Midtsjælland, ser de samme tendens.

Og det bemærker Pia Dyring Lassen, der er direktør og ejer af Auktionshuset Sønderjylland, når de taler med nye kunder.

- Der er mange, der er lidt uhøflige og siger, ‘nu laver I vel ikke en Lauritz’, og det er selvfølgelig i forhold til betalingen. Og selvfølgelig gør vi ikke det, siger hun.

Hun synes, det vidner om et knæk i forbrugertilliden til branchen.

- Mega bekymrende

- Det er mega bekymrende. Jeg tror, der er en gruppe mennesker, der er bekymrede for, hvordan auktioner fungerer, og om alle er ligesom Lauritz.com.

Men hun slår fast, at reglerne hos dem er klare.

- Vi har tyve dage (til at betale, red.), og det har vi altid haft. Det er simpelthen så vigtigt for mig, at folk får den betaling, vi har aftalt. Jeg kunne ikke drømme om andet, og jeg synes det er dybt useriøst alt andet, siger hun til Radio4.

